Muere en Málaga el abogado Ramón Ángel Gómez Villares

La Junta de Gobierno de la Abogacía de Málaga ha informado este domingo de la muerte durante la madrugada del pasado sábado del abogado Ramón Ángel Gómez Villares.

Gómez Villares fue diputado de la citada Junta de Gobierno del Colegio durante la década de los años noventa y Medalla de Honor de la Ilustre Corporación.

La institución ha mostrado su pesar y ha lamentado "profundamente" el fallecimiento. Por medio de un escrito oficial, ha recordado que Ramón Ángel era, además, padre de los compañeros Santiago, Ramón Ángel, Nicolás y Joaquin José Gómez-Villares Pérez-Muñoz.

A todos ellos ha trasladado su "más sincero pésame y acompañamiento en estos momentos de dolor".

El velatorio se encuentra instalado en la Sala 1 del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) y la ceremonia religiosa tendrá lugar este domingo a las 17,00 horas en la capilla 2 del Parque Cementerio.