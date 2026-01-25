El Costa del Sol Málaga de balonmano conquista Serbia y se clasifica para cuartos de la EHF (17-22)

El Costa del Sol Málaga certificó ante el ZORK Bor serbio el pase a cuartos de final de la Copa Europea EHF tras vencer también en la vuelta de la eliminatoria este sábado (17-22), después de haberlo encarrilado el viernes con una renta de tres goles en el partido de ida.



Con un global de 46-38, el Costa del Sol se ha ganado con merecimiento estar en la siguiente ronda y seguir soñando con levantar el trofeo que pudo celebrar por primera y única vez en su historia en 2021, la Copa EHF.



En una eliminatoria concentrada en 48 horas, el viernes con la ida y el sábado con la vuelta, todo ello en una misma sede, la casa del Bor serbio, las panteras lograron el más difícil todavía: ganar la doble cita teniendo la desventaja de campo.



Si bien el Costa del Sol sufrió algo más en la primera parte de la ida, para luego acabar remontando hasta el 24-21 definitivo, en la tarde de este sábado controló y lideró de principio a fin, sin ceder ni un minuto de sufrimiento.



Con una distancia de seguridad de cinco goles (7-12 al descanso), la sensación de confianza plena de las chicas de Suso Gallardo dejó en nada los intentos de las balcánicas, mentalmente eliminadas al tener que remontar eso más los tres tantos del primer envite.



Por el camino ha eliminado al HB Dudelange luxemburgués en segunda ronda, al Haukar islandés en dieciseisavos y esta vez al Bor serbio, en dos partidos como visitante en dos días consecutivos, ya que ambos clubes llegaron a tal acuerdo para no alterar las fechas de la decimoquinta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.



El equipo malagueño se ganó el derecho a estar entre los ocho mejores de la EHF para la disputa de los cuartos de final, que se celebrarán a finales del próximo mes de marzo, también en eliminatoria de ida y vuelta. EFE