Momento del rescate de la senderista. Consorcio de Bomberos de Málaga

Málaga

Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga rescatan a una senderista accidentada en el Arroyo La Ventanilla

La mujer tuvo que ser porteada manualmente por los efectivos hasta el punto donde se encontraba la ambulancia.

Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga rescataron a una senderista accidentada en el Arroyo La Ventanilla, Arriate.

La mujer sufrió un accidente mientras realizaba senderismo en una zona de montaña.

Los efectivos tuvieron que portear manualmente a la senderista hasta el punto donde la esperaba una ambulancia para su traslado.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han rescatado este domingo a una senderista en una zona de montaña del Arroyo La Ventanilla, en el municipio de Arriate.

Según han informado desde el organismo, dependiente de la Diputación provincial, la mujer había resultado accidentada.

Por este motivo, tuvo que ser porteada manualmente hasta llegar al punto en el que se encontraba la ambulancia que la trasladó.