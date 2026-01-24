Muere asesinada una mujer en Alhaurín el Grande (Málaga): su expareja ha sido detenida

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer británica de unos 30 años ha sido presuntamente asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, Málaga. La Guardia Civil ha detenido a su expareja, quien se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre, como presunto autor del crimen. La víctima estaba bajo protección del sistema VioGén con medidas judiciales activas, aunque catalogadas como de riesgo bajo. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto en repulsa por lo sucedido.

Una mujer ha sido presuntamente asesinada este sábado en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

La Guardia Civil ha detenido a su expareja como presunto autor de los hechos.

Al tiempo, confirma que se mantiene abierta la investigación de lo ocurrido.

De acuerdo con los datos aportados a Efe por fuentes de la investigación, la víctima estaba en el sistema de VioGén. El presunto autor del crimen se habría entregado a las autoridades.



El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas de este sábado, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda.



Al llegar los primeros agentes de la Guardia Civil observaron a la mujer con heridas en el cuello, y posteriormente los servicios médicos confirmaron su fallecimiento. La vivienda donde ha ocurrido el crimen está situada en la calle Tomillo, en la urbanización La Paca.

Se trata de una mujer de nacionalidad británica, de unos 30 años, cuya identidad responde a las iniciales de V. H..



El presunto autor, J. A. R., cuya relación con la víctima no ha sido aún aclarada, se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre. Este vecino sí era algo más conocido en la localidad, ya que regenta un asador de pollos, apuntan fuentes consultadas.

El caso estaba activo en VioGen, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande han expresado su repulsa ante lo ocurrido y han anunciado un día de luto en el municipio.

Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 serían ya 5 y a 1.347 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.