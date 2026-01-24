Nieve en Málaga: la borrasca Ingrid tiñe de blanco Sierra Bermeja y obliga a extremar la precaución

Vídeo de la nevada caída en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga.

Aunque sin el impacto que deja en otros territorios de España, el paso de la borrasca Ingrid se está dejando notar también en la provincia de Málaga.

Y lo hace con estampas de nieve más que relevantes en los picos altos. Es el caso de Sierra Bermeja, donde el blanco ha tomado el protagonismo tras una copiosa nevada en las últimas horas.

De ello han dejado buena muestra algunos usuarios de las redes sociales, entre los que cabe destacar al alcalde de Estepona, José María García Urbano.

Un vehículo de Protección Civil en Sierra Bermeja.

El regidor esteponero ha compartido un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en la que se ve claramente la hermosura de la nevada.

Desde el servicio emergencias 112 Andalucía han advertido de que la presencia de nieve condiciona desde primera hora la circulación en algunas carreteras de Andalucía.

"Si tienes que desplazarte, infórmate antes del estado de las vías por las que vas a conducir y confirma si es necesario el uso de cadenas", piden desde el organismo dependiente de la Junta de Andalucía, que acompaña el mensaje de varias fotografías del Protección Civil de Estepona en Los Reales, en Sierra Bermeja.