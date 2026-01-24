Confirmado por la Aemet: alerta por vientos de hasta 70 kilómetros por hora este domingo en Málaga

Imagen de archivo del temporal de viento en Málaga. Alba Rosado

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos en todo el litoral de la provincia de Málaga este domingo. El aviso estará vigente desde las 12:00 hasta las 23:59 horas del 25 de enero. Se esperan rachas de viento del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora en la Costa del Sol, Guadalhorce-Málaga y la Axarquía.

Todo el litoral de la provincia de Málaga se encuentra este domingo en alerta amarilla por fuertes vientos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

De acuerdo con la información oficial, el aviso estará vigente desde las 12:00 horas de este domingo 25 de enero hasta las 23:59 horas. Afecta a toda la costa de la comarca de la Costa del Sol y Guadalhorce-Málaga y a la Axarquía.

Mapa con los avisos meteorológicos de la Aemet para este domingo.

Conforme a la previsión existe una alta probabilidad de que en este frente costero se registren rachas de viento del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora.