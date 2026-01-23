Los exministros Miguel Sebastián y Álvaro Nadal debatirán en Málaga sobre economía y política

Las claves nuevo Generado con IA Los exministros Miguel Sebastián y Álvaro Nadal debatirán el 27 de enero en Málaga sobre economía y política en el evento 'Diálogos para el Desarrollo'. El encuentro abordará los desafíos del entorno económico actual y la necesidad de estrategias a largo plazo para fortalecer la competitividad empresarial. Sebastián analizará riesgos políticos y climáticos, la recuperación europea, la economía estadounidense y advertirá sobre desequilibrios fiscales y tensiones inmobiliarias en España. Nadal se centrará en el nuevo orden económico global, la situación de la Unión Europea, la inflación y el impacto de la política francesa, además de tratar innovación y retos empresariales en Málaga.

Los exministros Miguel Sebastián y Álvaro Nadal participarán el martes 27 de enero en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo, que se celebrará en el Hotel Vincci Posada del Patio de Málaga a partir de las 13:00 horas.

El evento, impulsado por Management Activo y con el respaldo de Crédito y Caución, Bankinter y Promálaga, abordará los desafíos del entorno económico actual y la necesidad de estrategias a largo plazo para fortalecer la competitividad empresarial.

Bajo el título “Incertidumbre, política y deficiencias: Impacto socioeconómico”, Sebastián examinará la coyuntura mundial de 2026 y las consecuencias de los riesgos políticos y climáticos. También reflexionará sobre la recuperación europea y la evolución de la economía estadounidense tras el ciclo de políticas de corte proteccionista.

El exministro valorará, además, la posición de España, que encabeza el crecimiento en la eurozona, y advertirá sobre los desequilibrios fiscales y el riesgo de nuevas tensiones inmobiliarias. Destacará la urgencia de pactos de Estado que impulsen un turismo sostenible y una economía más equilibrada.

Álvaro Nadal centrará su análisis en el nuevo orden económico global, que considera sostenido por ideas del pasado. Examinará el papel de la Unión Europea ante la actual crisis y sus implicaciones para la economía nacional, con especial atención a la inflación y a los efectos de la situación política francesa.

El encuentro concluirá con un diálogo centrado en innovación, seguridad digital y su repercusión en la actividad empresarial, así como en los retos y oportunidades del tejido productivo de Málaga.