Cambio importante en el SARE en Málaga para 2026: tarifas más caras y los eléctricos también pagan

Mañana ya estamos en 2026 y hay cambios importantes en el estacionamiento regulado de vehículos en Málaga capital, el famoso SARE. Habrá que pagar más dinero en algunas tarifas y los coches eléctricos ya no podrán usarlo de forma gratuita.

Este 1 de enero entra en vigor una nueva ordenanza fiscal y eso implica varias modificaciones. Hasta ahora el importe mínimo por aparcar media hora en el SARE era de 30 céntimos. Con la entrada del nuevo año se pasará a abonar 50 céntimos.

Las cancelaciones también van a salir más caras. Si se ha pasado del tiempo pero tiene el justificante puesto en el coche, la cancelación de la denuncia costaba 3,80 euros. Ahora serán 5 euros. Si no se tiene el papel, es decir, si no se pagó nada, se pasará de 7,66 a 9 euros.

Otra novedad importante es que hasta ahora los coches eléctricos estaban exentos de pagar el SARE. Era una forma de bonificar el uso de este tipo de vehículos. Eso se ha terminado y a partir de enero tendrán que pagar igual que cualquier otro usuario.

Sí se mantiene igual la tarifa de 1 euro por la primera hora de estacionamiento y el precio que abonan los residentes de 0,20 euros por día y 1 euro a la semana.

Desde el Ayuntamiento de Málaga informan que entre el 1 y el 4 de enero estarán ajustando el sistema de pago de las máquinas expendedoras, que estarán actualizadas a partir del 5 de enero.