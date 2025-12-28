Tres temporales en un año en Cártama: el Infoca trabaja con los vecinos para limpiar el lodo y volver a la normalidad

Aún las paredes de muchas de sus viviendas presentaban marcas que sirven de recuerdo de lo vivido los pasados meses de noviembre de 2024 y marzo de 2025, pero la naturaleza, una vez más, se la jugó a los vecinos de Cártama, donde horas después del temporal se trabaja a destajo para volver a poner al pueblo a punto. "Todo ha sido nuevamente muy rápido", ha señalado el alcalde, Jorge Gallardo.

El río Guadalhorce alcalzó su máximo histórico la pasada madrugada, hacia la una, como el propio regidor preveía en sus redes sociales horas antes. "Pinta regular", decía en el vídeo que publicó en su Instagram y que vaticinó lo que ocurriría horas después. Concretamente, superó su máximo histórico con 5,80 metros a las 00.55 horas --nivel rojo--, lejos de los 5,52 metros del pasado marzo de 2025.

Este mediodía continúan las labores de limpieza de las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones. Permanecen en la zona efectivos del Infoca, Protección Civil, operarios del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos. Todos ellos, a disposición de los vecinos de Cártama para retirar lodo, enseres y vehículos afectados por las inundaciones.

"Se está trabajando, intentando atender todas las incidencias que ha habido en la zona, entre otras, de calle Pizarra y calle Marbella, que es donde más incidencias hemos tenido", ha precisado el regidor, que ha añadido que se está ayudando a los vecinos a limpiar viviendas y negocios.

Por tanto, ha dicho que se "intenta recobrar la normalidad, si se puede buscar la normalidad". "Ahora mismo está un poco más limpio, pero hay unos 40 vehículos afectados, más de 80 viviendas afectadas, también farmacias, peluquerías, quioscos, talleres, tiendas, colegios...". "Está en una zona muy concentrada, pero la verdad que es catastrófica", ha agregado el regidor.

Los vecinos de la zona más baja de la Estación de Cártama son los que se encuentran en peores condiciones en estos momentos, sobre todo en la calle Pizarra, que se ha llevado el pleno en las tres inundaciones. Aún no han cobrado algunos de ellos toda la compensación del anterior episodio y vuelven a ver locales y viviendas anegadas.

Trabajadores del Infoca. EFE

Durante la noche, la "incertidumbre" ha estado presente, ha indicado el alcalde, que ha insistido en que en la mañana de este sábado ya activó la prealerta del plan de emergencia y "ya lo veíamos venir nuevamente". "Todo ha sido nuevamente tan rápido de amarillo a naranja y de naranja a rojo en un salto y de rojo a estar inundado pues en 20 minutos; ha sido todo muy rápido", ha abundado.

Por otro lado, Gallardo ha explicado que ha hablado este domingo con el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en relación con la solicitud de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil.

El alcalde sigue sobre el terreno coordinando y atendiendo las necesidades de los vecinos y vecinas afectados. Actualmente todos los accesos a la localidad se encuentran operativos, aunque desde el Ayuntamiento se recomienda extremar la precaución por la acumulación de barro en algunas zonas. Anoche, el pueblo se quedó totalmente incomunicado. Todos sus accesos estaban colapsados.