El temporal dispara las reservas de los embalses de Málaga: rozan ya el 50 por ciento tras las lluvias del fin de semana

El temporal de este sábado, que ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas en algunos puntos de la provincia, ha tenido un impacto directo y visible en el sistema de embalses de Málaga, que registra una mejora generalizada de sus reservas, aunque con una situación todavía muy desigual según las cuencas.

En conjunto, los embalses malagueños se sitúan al 49,83 por ciento de su capacidad, con 300,57 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone un incremento respecto a la semana anterior, cuando el volumen era de 283,88 hectómetros cúbicos. La diferencia con respecto al mismo periodo del año pasado es aún más significativa, ya que entonces apenas se alcanzaban los 171,33 hectómetros cúbicos, reflejo de la severa sequía que arrastraba la provincia.

Uno de los embalses que mejor comportamiento presenta es el de La Concepción, que alcanza el 71,97 por ciento de su capacidad, con más de 41 hectómetros cúbicos almacenados. También destaca el Limonero, que se sitúa en el 80 por ciento, consolidándose como uno de los pantanos con mejor nivel tras las últimas lluvias, aunque su capacidad total es menor.

En el eje del Guadalhorce, directamente vinculado a las lluvias más intensas del episodio, la evolución es positiva pero aún moderada. El embalse del Guadalteba se encuentra al 53,93 por ciento, mientras que el del Conde de Guadalhorce alcanza el 50,80 por ciento. Más preocupante sigue siendo la situación del Guadalhorce, que pese a las aportaciones de este temporal permanece en el 37,97 por ciento, evidenciando que las lluvias torrenciales, aunque intensas, no siempre se traducen de forma inmediata en una recuperación estructural de los recursos hídricos.

En la Axarquía, el embalse de La Viñuela, el mayor de la provincia, se sitúa al 44,81 por ciento, con 73,66 hectómetros cúbicos, una cifra sensiblemente mejor que la del año pasado, pero todavía lejos de los niveles óptimos para garantizar tranquilidad a largo plazo.