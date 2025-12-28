El río Guadalhorce alcanza límites históricos a su paso por Cártama: ya supera los 5,70 metros

Las claves nuevo Generado con IA El río Guadalhorce en Cártama ha superado su nivel histórico, alcanzando los 5,70 metros debido a las intensas lluvias. La estación del Guadalhorce en Cártama se encuentra en nivel 3 de alerta, el máximo, con una tendencia ascendente del caudal. En Aljaima, el caudal del río también es muy elevado, aumentando el riesgo en municipios del tramo medio y bajo del Guadalhorce. Las lluvias excepcionales han llevado a la Aemet a activar el aviso rojo por riesgo extremo y las autoridades piden extremar la precaución.

El río Guadalhorce a su paso por Cártama ha superado su nivel histórico durante el intenso episodio de lluvias de este fin de semana, marcado por la activación del aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología en las comarcas de Sol y Guadalhorce ante la previsión de precipitaciones muy intensas y persistentes. La situación sitúa este punto como uno de los más preocupantes de la provincia en las últimas horas.

Según los datos actualizados en la madrugada de este sábado, la estación del Guadalhorce en Cártama se encuentra en nivel 3, el máximo de alerta, con un nivel medio de 5,70 metros y un caudal de 113,43 metros cúbicos por segundo, además de una tendencia ascendente. Este registro rebasa el máximo nivel histórico conocido hasta ahora, fijado en 5,52 metros el pasado 18 de marzo, lo que confirma la excepcionalidad del episodio y explica el refuerzo de la vigilancia en el entorno del cauce.

El impacto de las lluvias también se deja notaren el Guadalhorce a la altura de Aljaima, donde la estación permanece en nivel 2, con un caudal muy elevado de 268,28 metros cúbicos por segundo y un nivel medio de 1,14 metros. Aunque en este punto la tendencia es estable, el volumen de agua que transporta el río incrementa el riesgo en el tramo medio y bajo del Guadalhorce, especialmente en municipios como la mencionada Cártama, históricamente sensible a episodios de crecida.

Este comportamiento del río se enmarca en un fin de semana de lluvias excepcionales en la provincia, con acumulados muy elevados en el Valle del Guadalhorce y el interior, que llevaron a la Aemet a elevar el aviso a riesgo extremo. Las autoridades mantienen la vigilancia activa sobre los cauces y piden extremar la precaución, evitar zonas inundables y seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales mientras se evalúa la evolución del episodio en las próximas horas.