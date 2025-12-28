Patricia Navarro, sobre el temporal en Málaga: "La principal preocupación se sitúa en la Estación de Bobadilla"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de que desde primera hora de este domingo se ha activado el dispositivo de recuperación de la normalidad tras el temporal que ha afectado a la provincia, especialmente a Cártama.

Según ha explicado, los efectivos están centrados en tareas de limpieza, retirada de enseres y restos en viviendas afectadas por inundaciones, así como en la ayuda para la retirada de vehículos dañados, al tiempo que ha agradecido la colaboración ciudadana, clave en estos episodios.

Navarro ha subrayado que el seguimiento de la situación meteorológica ha sido constante y ha recordado que aunque los avisos estén desactivados, puede llover en la provincia hasta las tres de la tarde.

En este sentido, ha señalado que en estos momentos la principal preocupación se sitúa en el norte de la provincia, concretamente en la Estación de Bobadilla, donde el río Guadalhorce atraviesa la localidad, lo que obliga a mantener una vigilancia muy estrecha ante el posible riesgo de inundaciones y a estar preparados para actuar si fuera necesario.

La delegada ha destacado especialmente la respuesta ejemplar de la ciudadanía ante este episodio de lluvias intensas. Ha explicado que la población ha recibido de forma clara los mensajes emitidos por Aemet, Protección Civil y las distintas administraciones, lo que ha facilitado la concienciación sobre la gravedad del fenómeno. “Los avisos comenzaron siendo amarillos, pasaron a naranjas y, en muy poco tiempo, se elevaron a rojos”, ha recordado Navarro, quien ha valorado positivamente que los ciudadanos hayan entendido la importancia de extremar la precaución ante situaciones de riesgo como la vivida este fin de semana.