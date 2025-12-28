Dos desaparecidos en Alhaurín el Grande a raíz del temporal que puso en alerta roja a la provincia de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Dos hombres han desaparecido en Alhaurín el Grande durante un fuerte temporal que azotó Málaga, con aviso rojo por lluvias intensas. Los desaparecidos, de unos 50 años y vecinos del municipio, habrían sido arrastrados por la corriente del río Fahala mientras viajaban en una furgoneta. La furgoneta fue hallada a 1,6 kilómetros del punto por donde intentaron cruzar el río, que registró más de 130 litros por metro cuadrado. La Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda y los servicios operativos inspeccionan cauces y zonas sensibles debido a acumulaciones de cañas y sedimentos.

Dos hombres han desaparecido en Alhaurín el Grande en las últimas horas, en pleno temporal que ha azotado la provincia de Málaga y que llevó a la Aemet a activar el aviso rojo ante la previsión de superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos.

El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda para localizar a dos vecinos que, según las primeras informaciones, podrían haber sido arrastrados por la corriente cuando viajaban en una furgoneta.

Se trata de dos varones de en torno a 50 años de edad y vecinos del pueblo, que habrían desaparecido en el entorno del río Fahala, donde precisamente ha sido localizado el vehículo donde se encontraban. Este enclave fue uno de los puntos más castigados por las lluvias durante el episodio de inestabilidad. Según la red Hidrosur, en la estación situada en el Fahala se llegaron a registrar 134,7 litros por metro cuadrado.

El regidor apunta a que ambos pudieron intentar cruzar el río para llegar a la vivienda de uno de ellos. “Uno fue a acompañar al otro hasta una zona rústica donde reside”, explica Bermúdez, quien detalla que la furgoneta ha sido hallada a 1,6 kilómetros del punto por el que presuntamente trataron de cruzar.

Como decimos, los dos desaparecidos son vecinos del municipio y amigos personales del alcalde desde hace años, lo que ha marcado el tono de sus declaraciones ante los medios, visiblemente afectado. Según las autoridades, ambos habían estado previamente en un bar y fue en el trayecto de regreso a casa cuando se les perdió la pista. La alerta por la desaparición se recibió en torno a las 9:30 horas y se les pierde la pista sobre las 23:00.

Sobre las 13.30, los operativos han localizado la furgoneta, que había sido arrastrada por la fuerza del río. Los Servicios Operativos mantienen las labores de inspección en cauces y zonas especialmente sensibles tras detectarse acumulaciones de cañas y sedimentos.