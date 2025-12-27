La hermandad de los adolescentes muertos en Alhaurín el Grande recauda fondos para arreglar la casa

Las claves nuevo Generado con IA Dos adolescentes de 15 y 16 años fallecieron en un incendio en su vivienda en Alhaurín el Grande el día de Navidad. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que pertenecían, ha iniciado una recaudación de fondos para reparar la casa afectada, propiedad de la madre de una de las víctimas. El incendio, que dejó la vivienda calcinada, pudo haberse originado por un cortocircuito y se propagó rápidamente debido al material inflamable acumulado dentro. La familia afectada requiere apoyo urgente y la hermandad continúa recogiendo donaciones en la Ermita de San Sebastián y durante la misa dominical.

Alhaurín el Grande se encuentra conmocionado por la muerte en el incendio de una vivienda del pueblo de unos novios adolescentes de apenas 15 y 16 años el día de Navidad. La tragedia ha afectado tanto al vecindario como a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que ambos pertenecían, ya que formaban parte de la banda de los boinas negras, que estos no han dudado en aunar fuerzas para recaudar fondos para arreglar la casa afectada, propiedad de la madre de Rebeca, la menor fallecida.

La vivienda, han informado desde la hermandad, sufre importantes daños materiales y la familia "requiere apoyo urgente". Es por este motivo que la hermandad solicita colaboración económica. Este viernes pasaron la tarde en la Ermita de San Sebastián recaudando dinero, mientras que este domingo, en la misa dominical, también tendrán una hucha disponible para todos aquellos que quieran depositar su contribución.

La vivienda, ubicada en el número 19 de la calle San Rafael de la localidad, quedó totalmente calcinada. El fuego comenzó, al parecer, en la planta inferior, pero las llamas pronto ascendieron hasta la segunda planta, desde donde los jóvenes pidieron auxilio. Al haber rejas en las ventanas, no pudieron intentar salvarse lanzándose al vacío.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, la vivienda contaba con mucho material inflamable, lo que provocó una carga calórica de gran nivel, lo que provocó que las llamas se propagaran con virulencia en muy poco tiempo, ardiendo incluso una moto que tenían guardada en su interior. Todo ello imposibilitó salir de la vivienda a los jóvenes y dificultó las labores de extinción a los bomberos, que estuvieron trabajando ininterrumpidamente desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.

Aún se están investigando las causas que provocaron el incendio, pero el alcalde de la localidad, Antonio Bermúdez, explicó que la principal hipótesis, de momento, según las primeras informaciones, es la de que se produjera un cortocircuito.