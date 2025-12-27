54 avisos por emergencias en la provincia de Málaga este sábado: Marbella, la localidad más afectada

Las claves nuevo Generado con IA Emergencias 1-1-2 Andalucía atendió 54 avisos en la provincia de Málaga este sábado, siendo Marbella la localidad más afectada. Los incidentes más frecuentes estuvieron relacionados con caídas de elementos urbanos, anegaciones en garajes y viviendas, y accidentes de circulación sin heridos. En Benahavís, un desprendimiento de ladera y granizo obligó al corte total de la carretera A-397. Se mantienen activos el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones y quince planes territoriales locales en Málaga, además del aviso naranja por lluvias intensas.

Jornada complicada para el servicio Emergencias 1-1-2 Andalucía, que ha atendido a lo largo de la jornada más de sesenta incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones, aunque sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia.

Durante el día de hoy (desde las 12.00 horas hasta las 18.30 horas) se han atendido un total de 54 avisos en Málaga, siendo el municipio más afectado el de Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos (vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y similares, caídos o a punto de caer); anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.

En Benahavis, se ha producido un desprendimiento de ladera y granizo que ha obligado al corte total de la carretera A-397 en ambos sentidos desde el punto kilométrico 13 al 31.

Cabe recordar que se mantiene activo el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado jueves día 24.

Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Además, se han activado un total de quince planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL) en la provincia de Málaga: Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Marbella, Fuengirola, Genalguacil, Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín El Grande, Campillos, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Coín, Teba, Alozaina y Yunquera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía en la provincia de Málaga desde las 15:00 horas por precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Este aviso se hará extensivo a partir de la medianoche a las provincias de Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez) para la jornada de mañana domingo.

A esta hora siguen activos los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Huelva (litoral, Andévalo y Condado), Cádiz al completo y Málaga (Antequera); en esta última provincia se suman los avisos por fenómenos costeros en el litoral.

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 1-1-2 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Todas estas recomendaciones están accesibles en el enlace: https://lajunta.es/5rolh. La información completa de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).