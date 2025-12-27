La alerta ES-ALERT 'asusta' a la provincia de Málaga: aviso rojo en Sol y Guadalhorce por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a alerta roja el aviso por temporal en la provincia de Málaga ante la previsión de lluvias intensas, tormentas y fenómenos costeros que afectarán especialmente a las comarcas del Guadalhorce y la Costa del Sol, aunque desde la Aemet aseguran que las precipitaciones se concentrarán principalmente en la Sierra de las Nieves.

Se prevén más de 120 litros por metro cuadrado, por lo que el sistema ES-ALERT acaba de sonar en los móviles de los malagueños, provocándoles un gran sobresalto e incertidumbre en sus hogares.

El aumento del nivel de aviso sitúa el episodio en un escenario de riesgo extremo, con posibilidad de incidencias graves en un corto espacio de tiempo, sobre todo en zonas bajas, cauces, ramblas y puntos con problemas habituales de acumulación de agua.

Ante esta situación, las autoridades llaman a la máxima precaución. Recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, no aproximarse a ríos ni arroyos y alejarse del litoral, donde el oleaje y el viento pueden agravar el impacto del temporal. También insisten en la importancia de seguir las actualizaciones oficiales y atender las indicaciones de los servicios de emergencia si el episodio evoluciona de forma adversa.