La Aemet activa el aviso naranja por lluvias en la provincia de Málaga: se prevén más de 80 litros en algunos puntos

Las áreas de Ronda, Sol y Guadalhorce serán las más afectadas, aunque en la Axarquía y Antequera la situación también exige precaución, con aviso amarillo.

El último fin de semana del año quedará marcado en la provincia de Málaga por un episodio de lluvias intensas y un notable empeoramiento de las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado este viernes el aviso por fuertes precipitaciones de nivel amarillo a naranja, que implica riesgo importante, en las comarcas de Sol y Guadalhorce y en Ronda, donde además permanece activo un aviso amarillo por tormentas.

En el resto del territorio malagueño, la situación también exige precaución. En Antequera y la Axarquía continúa vigente un aviso amarillo por lluvias y, en el caso de la Axarquía, se suma igualmente el riesgo por tormentas.

Según las previsiones, en las zonas bajo aviso naranja se podrían acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, mientras que en Antequera y la Axarquía los registros podrían alcanzar los 60 litros. El periodo de mayor riesgo se iniciará en torno a las tres de la tarde de este sábado y se prolongará hasta la madrugada del domingo, cuando se esperan chubascos localmente intensos.

El aviso naranja estará activo desde las 15.00 horas del sábado hasta las 3.00 de la madrugada del domingo. A partir de ese momento, el nivel de alerta descenderá a amarillo, manteniéndose hasta las 18.00 horas del domingo, cuando se prevé una progresiva mejoría.

A este episodio de lluvias se suman fuertes vientos en el litoral malagueño, con rachas de levante que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras y marítimas.

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 1-1-2 recomienda extremar la precaución y seguir una serie de pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si el viaje es imprescindible, se aconseja informarse previamente del estado de las carreteras, seguir en todo momento las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad y mantenerse actualizado a través de medios de comunicación y redes sociales sobre la evolución de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante, se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar zonas inundadas ni con balsas de agua. Si por cualquier motivo se ha atravesado una zona anegada, es necesario comprobar el estado de los frenos con ligeras pulsaciones. En caso de que una crecida de agua sorprenda al conductor dentro del vehículo, hay que prepararse para abandonarlo de inmediato cuando el nivel del agua supere el eje de las ruedas.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de cauces de ríos, aunque estén secos, para evitar ser sorprendidos por avenidas súbitas de agua.

En el campo y durante una tormenta, se deben evitar árboles y piedras aisladas, así como objetos metálicos, ya que pueden atraer los rayos. En las zonas costeras, cuando hay temporal, es fundamental no transitar por paseos marítimos, rompeolas ni miradores, debido al riesgo de que el oleaje arrastre de forma repentina hacia el mar.

En el interior de las viviendas, si se produce una subida del nivel del agua, se recomienda refugiarse en las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, un servicio gratuito y operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

Todas estas recomendaciones están disponibles en el enlace https://lajunta.es/5rolh. La información completa sobre consejos y pautas de autoprotección puede consultarse también en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía: https://ema112andalucia.es/.