La Aemet activa el aviso naranja por lluvias en la provincia de Málaga: se prevén más de 80 litros en algunos puntos
Las áreas de Ronda, Sol y Guadalhorce serán las más afectadas, aunque en la Axarquía y Antequera la situación también exige precaución, con aviso amarillo.
El último fin de semana del año quedará marcado en la provincia de Málaga por un episodio de lluvias intensas y un notable empeoramiento de las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado este viernes el aviso por fuertes precipitaciones de nivel amarillo a naranja, que implica riesgo importante, en las comarcas de Sol y Guadalhorce y en Ronda, donde además permanece activo un aviso amarillo por tormentas.
En el resto del territorio malagueño, la situación también exige precaución. En Antequera y la Axarquía continúa vigente un aviso amarillo por lluvias y, en el caso de la Axarquía, se suma igualmente el riesgo por tormentas.
Según las previsiones, en las zonas bajo aviso naranja se podrían acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, mientras que en Antequera y la Axarquía los registros podrían alcanzar los 60 litros. El periodo de mayor riesgo se iniciará en torno a las tres de la tarde de este sábado y se prolongará hasta la madrugada del domingo, cuando se esperan chubascos localmente intensos.
El aviso naranja estará activo desde las 15.00 horas del sábado hasta las 3.00 de la madrugada del domingo. A partir de ese momento, el nivel de alerta descenderá a amarillo, manteniéndose hasta las 18.00 horas del domingo, cuando se prevé una progresiva mejoría.
A este episodio de lluvias se suman fuertes vientos en el litoral malagueño, con rachas de levante que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras y marítimas.
Recomendaciones a la población