Rebeca y Juani, los novios de 15 y 16 años que murieron en el incendio de Alhaurín el Grande: "Eran preciosos"

Rebeca Barrionuevo y Juan Antonio Martín tenían toda la vida por delante a sus 15 y 16 años respectivamente, pero la mañana del día de Navidad, el fuego arrasó con la vivienda en la que ambos dormían, en la calle San Rafael de Alhaurín el Grande, y la virulencia de las llamas les impedió salir: murieron sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvarles la vida.

Sus familias y todo el pueblo de Alhaurín el Grande están absolutamente consternados con los hechos, que tuvieron lugar sobre las siete de la mañana de este 25 de diciembre, según informó el Ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Antonio Bermúdez, explicó que se están investigando minuciosamente las causas del incendio, siendo la principal hipótesis, de momento, un cortocircuito.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos afirman que la gran cantidad de material que encontraron en la vivienda creó una carga calórica de tal nivel que dificultó mucho la extinción, impidiendo a los dos jóvenes salir a la calle, viéndose atrapados por el fuego. La vivienda contaba con rejas en las habitaciones superiores, por lo que tampoco pudieron salir lanzándose por las ventanas. Los bomberos tuvieron que trabajar de 8 a 14 horas para dar por extinguido el fuego totalmente.

La pareja había estado celebrando la Nochebuena, pero hacia las tres y media de la madrugada decidieron volver a la vivienda de ella para descansar, con el desafortunio de que apenas unas horas después se declarara el incendio mortal.

Rebeca y Juan eran alumnos del I.E.S Antonio Gala de Alhaurín el Grande, que les ha dedicado unas palabras tras conocer la fatal noticia: "Hoy el centro está de luto. Guardamos su recuerdo con respeto y acompañamos a toda la comunidad educativa en este tiempo de tristeza", han escrito.

De la misma forma, se han sumado a dar el pésame a la familia el C.E.I.P Emilia Olivares y el I.E.S Fuente Lucena, antiguos centros de Juan Antonio Martín. En el colegio dicen que Juan Antonio era un alumno "repleto de bondad, buen hacer y humanidad", "con unos grandes valores, muy bien inculcados y guiados por sus padres". "Padres y hermanos, que los tenemos muy, muy presentes desde el conocimiento de esta trágica noticia", han incidido.

Por su parte, desde el I.E.S Fuente Lucena han manifestado que el joven estuvo matriculado en el centro durante los cursos 2022–2023 y 2023–2024. "Toda la comunidad educativa quiere trasladar su más sentido pésame a su familia y allegados, acompañándolos en estos momentos de enorme dolor", han añadido.

Todos los que conocían a Rebeca y Juan Antonio, al que llamaban Juani, aseguran que hacían "una preciosa pareja" y que era muy habitual verlos juntos, pues compartían una gran pasión: la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande, donde ambos formaban parte de la banda como boinas negras. La banda ha expresado públicamente su pesar, manifestando sentirse “consternados por el inmenso dolor que deja esta doble y tan temprana pérdida” de sus dos componentes.