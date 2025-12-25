Tragedia en el Día de Navidad en Alhaurín el Grande: mueren dos menores en el incendio de su vivienda

Las claves nuevo Generado con IA Dos adolescentes de 15 y 16 años han fallecido en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga) en la mañana de Navidad. El incendio se produjo en una casa de la calle San Rafael, donde los menores quedaron atrapados. Los servicios de emergencia, incluidos bomberos de Coín y Alhaurín de la Torre, acudieron al lugar tras recibir el aviso a las 8:00 horas. El fuego afectó a las dos plantas de la vivienda, con colapso del techo y presencia de gran cantidad de material inflamable.

Tragedia en la provincia de Málaga para comenzar el Día de Navidad. Dos adolescentes de 15 y 16 años han fallecido en un incendio de vivienda registrado esta mañana en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios testigos dieron la voz de aviso al teléfono 1-1-2, a las 8:00 horas de esta mañana, para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.

La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que dos personas, concretamente dos jóvenes, han fallecido en este suceso. El fuego ha afectado a las dos plantas de la casa, con mucha carga de material inflamable.

Hacia las 12 de la mañana aún los bomberos siguen trabajando en la vivienda, donde ha colapsado el techo.