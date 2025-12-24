"Peligro importante" por lluvias en Málaga: Aemet activa el aviso naranja en la Axarquía, con hasta 30 litros en una hora

Imagen de la granizada caída en la comarca de la Axarquía este martes.

Las claves nuevo Generado con IA Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en la comarca de la Axarquía, Málaga, la tarde de este martes. Se prevén precipitaciones intensas, con hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de preemergencia.

La fuerte granizada caída en la comarca de la Axarquía este martes, en las horas previas a Nochebuena, ha sido la antesala de la alerta por lluvias que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con la información publicada por el organismo estatal en su página web, desde las 16:00 horas hasta las 21:00 horas de este martes está vigente el aviso naranja por fuertes precipitaciones.

En concreto, se avisa de "peligro importante" de lluvias que pueden llegar a 30 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta circunstancia, la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía en fase de preemergencia. Se informa de que está en situación operativa.