La Aemet alerta de lluvia en Nochebuena en "amplias zonas" de la provincia de Málaga

Una persona en una imagen de archivo protegiéndose de la lluvia en Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet advierte de alta probabilidad de lluvias en amplias zonas de la provincia de Málaga durante la Nochebuena. El director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, señala que no está claro si el litoral también se verá afectado por las precipitaciones. Para el día de Navidad se espera que predomine el buen tiempo en la provincia.

Con la cuenta atrás activada para la llegada de la Nochebuena, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la lluvia podría hacer acto de presencia en "amplias zonas" de la provincia de Málaga.

Así lo apunta el director del Centro Meteorológico en la provincia, Jesús Riesco, quien apunta como alta la probabilidad de que se registren precipitaciones.

Queda la duda de si entre los espacios geográficos afectados estará el litoral. "Puede haber lluvia, pero no está del todo claro", señala.

Frente a Nochebuena todo parece indicar que el buen tiempo marcará el día de Navidad.