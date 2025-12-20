Diez personas heridas en una colisión múltiple en Cártama: cinco de ellas han sido evacuadas al hospital

Tres de las víctimas son menores de edad. El accidente se ha producido alrededor de la 13.45 horas de este sábado.

Diez personas, tres de ellas menores, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este mediodía en el municipio malagueño de Cártama, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de un comunicado.

El accidente se ha producido por una colisión múltiple de tres turismos en el Puente de Hierro de la localidad, en la barriada de Los Almendros.

Sobre las 13.45 horas de este sábado, Emergencias 112 ha recibido varios avisos de testigos alertando del siniestro y de la existencia de personas heridas.

La sala ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Localy a Protección Civil de Cártama.

En total, han sido diez las personas heridas en el siniestro. Cinco de ellas han sido evacuadas a un centro hospitalario; dos hombres y una mujer, los tres de 45 años, han sido trasladados al hospital Valle del Guadalhorce, y dos menores de 14 y 10 años al Materno Infantil.

Los otros cinco heridos, dos varones de 69 y 34 años, dos mujeres de 69 y 29 y una menor de tres años, han sido atendidos por los sanitarios en el lugar del accidente y no han necesitado traslado hospitalario.