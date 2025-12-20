El misterio desvelado por Bernardo Quintero sobre KIKE, el autor del virus que le ayudó a triunfar en ciberseguridad

Las claves nuevo Generado con IA Bernardo Quintero ha identificado al creador del virus 'Málaga', pieza clave en el inicio de su carrera en ciberseguridad. El autor del virus resultó ser Antonio Enrique Astorga, conocido como Kike, profesor de instituto y pionero anónimo en el ámbito. La investigación incluyó el análisis de variantes del virus y la colaboración de contactos en LinkedIn, que llevaron a descubrir la conexión familiar. La familia de Kike, especialmente su hijo Sergio Astorga, conoció la relevancia del experimento universitario que marcó el destino de Quintero.

La vida está llena de casualidades. Bernardo Quintero ha sacado a la luz una que le cambió la vida hace 33 años y no conocía hasta hace unos días: ha dado con el creador del virus 'Málaga', la primera pieza del puzle que le llevó a crear VirusTotal.

La búsqueda del creador del virus comenzó hace unos días, después de que Quintero pidiera ayuda en LinkedIn para encontrar a alguien que hubiera estudiado en Málaga a principios de los 90 y que pudiera conducirle hacia el principio de todo.

"Mientras me llegaban comentarios, teorías y nombres, yo, aprovechando que estoy de vacaciones, volví a sumergirme en el código. Intuía que tenía que haber alguna señal del autor que se me pasó por alto cuando, con 18 años, hice el antivirus", explica Quintero en una publicación de LinkedIn.

En esa nueva investigación descubrió que "el virus escondía en su interior cadenas que me pasaron totalmente desapercibidas cuando lo analicé siendo un adolescente". Y ahí comenzó a tirar del hilo hasta que llegó a "dos líneas con un mensaje contra ETA".

Eso sí, la pista "definitiva", según Quintero, "era mucho más sutil y llevaba ahí desde el principio: dos bytes, 4B 49 (“KI” en ASCII). No eran ninguna instrucción. Estaban colocados en el código del virus, justo antes del segmento de la imagen para infectar el sector de arranque de los discos. Sin duda era una especie de firma".

Siguiendo indagando y descubrió que en VirusTotal había una variante que Panda había llamado “Málaga II”. Más pequeña (2385 bytes). Claramente una refactorización/iteración del original. Así que me descargué esa muestra y repetí el proceso: análisis en profundidad".

Fue ahí cuando descubrió qué era "KI": "KIKESOYYO" y empezó a descartar historias hasta que le llegó un mensaje privado en LinkedIn de Adolfo Ariza Ruz, donde le contaba que conocía al autor del virus: "Había sido compañero y amigo suyo durante sus estudios en la Politécnica, entre 1989 y 1995, y que lo vivió en primera persona mientras lo creaba".

Antonio Astorga. Ese era el nombre del creador del virus que cambió la vida de Quintero y que falleció hace unos años. Pero no todo quedó ahí y la investigación continuó.

Así fue como dio con la familia de Antonio y descubrió que se llamaba Antonio Enrique Astorga, en casa siempre le habían llamado Kike y había sido profesor de instituto.

La hermana de Kike no conocía en profundidad la historia del virus, pero uno de sus hijos es informático y tenía el presentimiento de que podía contarle algo más.

Y de esa manera Quintero dio con Sergio Astorga, un joven que acaba de terminar Ingeniería del Software en la UMA. Durante su primera conversación le explicó "que un experimento universitario de su padre fue, sin que nadie lo supiera, parte del origen de mi vocación. Él, sorprendido y orgulloso, intentando encajar una historia que conocía solo de oídas".

El misterio del virus 'Málaga' ha sido descubierto y Quintero está seguro que KIKE es "un colega brillante que se merece ser reconocido como un pionero de la ciberseguridad en Málaga. Y que, sin llegar a ser consciente, me ayudó a despertar una vocación que definiría toda mi carrera".