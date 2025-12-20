Una familia británica intenta embarcar a una mujer de 89 años muerta en un vuelo desde Málaga a Londres

Las claves nuevo Generado con IA Una familia británica intentó embarcar a una mujer de 89 años fallecida en un vuelo de Málaga a Londres, asegurando al personal que estaba dormida. La mujer fue trasladada en silla de ruedas por cinco familiares hasta los asientos situados en la parte trasera del avión de EasyJet. El vuelo fue cancelado y sufrió un retraso de 12 horas después de que la tripulación descubriera que la mujer había muerto poco antes del despegue. Uno de los acompañantes afirmó ante los azafatos ser médico, intentando tranquilizarles sobre el estado de la mujer.

Un vuelo que salía del aeropuerto de Málaga con destino Gatwick (Londres) quedó cancelado y retrasado 12 horas, después de que una familia británica tratara de embarcar a una mujer de 89 años fallecida en el avión, asegurando que estaba dormida, según ha informado el diario británico Daily Mail.

Al parecer, la mujer iba acompañada por cinco familiares. Según testigos, fue ayudada a subir al avión con la ayuda de sus acompañantes, que informaron al personal de EasyJet que se encontraba mal y se había quedado dormida.

La fallecida fue trasladada en silla de ruedas hasta los asientos que ocupaba la familia en la parte trasera del avión. Una vez allí, fue movida a su asiento, ayudada por sus conocidos.

Un pasajero, según el medio británico, llegó a afirmar que había escuchado a uno de los acompañantes de la fallecida decirle a uno de los azafatos: "No pasa nada, somos médicos".

La familia tomó asiento y el vuelo estaba listo para salir. El avión comenzó a rodar hacia el final de la pista, pero se detuvo momentos antes del despegue cuando la tripulación se percató de que la mujer había fallecido. El avión dio la vuelta y el vuelo se retrasó 12 horas.