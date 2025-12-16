Detenido por asaltar a una mujer que ganó 5.000 euros en un salón de juegos en Alhaurín el Grande

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que asaltó a una mujer a su salida de un salón de juegos en Alhaurín el Grande. Al parecer, vio cómo la mujer se alzaba con premios de 5.000 euros y abogó por abalanzarse sobre ella minutos después.

Los hechos se iniciaron cuando el asaltante observó a la víctima dentro del establecimiento. Según las primeras averiguaciones, el agresor vigiló detenidamente a la mujer mientras cobraba una importante suma de dinero, confirmando así el botín. Esta vigilancia se prolongó fuera del local, donde siguió a la víctima hasta encontrar el momento oportuno para cometer el robo.

El ataque se produjo en plena vía pública. El detenido se abalanzó sobre la mujer e inició un violento forcejeo para arrebatarle el bolso. El asalto no solo derivó en la sustracción del dinero, sino que la víctima sufrió lesiones físicas como consecuencia de la agresión y tuvo que ser atendida de urgencia por los servicios médicos.

La investigación desarrollada por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Alhaurín el Grande resultó clave para la rápida resolución del caso. Las gestiones practicadas, junto con los testimonios de la víctima y de varios testigos presenciales, permitieron identificar y localizar al sospechoso.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coín, que decretó su ingreso en prisión provisional.

