Oportunidad de oro en el Valle del Genal: Benarrabá y sus 459 vecinos buscan reactivar su hotel rural

Un minúsculo pueblo de Málaga de 459 habitantes escondido en el hermoso Valle del Genal busca una empresa que asuma la explotación comercial de su hotel rural.

Y con este objetivo, el Ayuntamiento de la localidad acaba de poner en marcha un concurso mediante el que licita la adjudicación del edificio, localizado en la calle Estación, 43, dentro del casco urbano.

Las firmas interesadas tienen hasta el 29 de diciembre para presentar sus ofertas. El importe de la concesión, por un periodo de 10 años, asciende a 123.420 euros (IVA incluido).

De acuerdo con los detalles contenidos en el pliego de condiciones, la edificación dispone de 1.145 metros cuadrados, levantados sobre una parcela de 1.305 metros cuadrados.

Imagen del edificio de uso hotelero.

El inmueble fue construido en el año 2000 y quedó vinculado a un restaurante y a la piscina municipal contiguos. Uno de los objetivos que se marca el Consistorio es el de generar una pieza clave mediante la que reforzar la oferta turística del municipio​.

La memoria descriptiva detalla que el edificio se organiza en planta baja, primera y castillete, con una ocupación sobre el solar de 557 metros cuadrados. La superficie construida se reparte en 485 metros cuadrados en planta baja, 595 en la primera y 65 en el castillete.​

El establecimiento se concibe como hotel de turismo rural, con una primera planta que alberga la recepción, despacho de dirección, departamento de personal, aseos y 12 habitaciones con baño y terraza, sobre una superficie de 660 metros cuadrados destinados a este uso.

En el sótano se sitúan servicios clave: aljibe, cuarto de máquinas, lavandería, almacén general, bar, sala de “mini congresos”, salón principal, accesos y aseos, también sobre 485 metros cuadrados construidos.​

Buen estado

Según la inspección realizada el 18 de septiembre de 2025, el edificio se encuentra en buen estado general, aunque se aprecian necesidades de mejora en las instalaciones de aire acondicionado y pequeñas reparaciones en acabados.

El inmueble dispone ya de las principales infraestructuras: abastecimiento de agua, red de saneamiento, suministro eléctrico y sistema de protección contra incendios, lo que facilita su puesta en servicio o reactivación.​

Junto al hotel se ubica otro edificio municipal destinado a restaurante y a vestuarios de la piscina, sobre un solar de 2.498 metros cuadrados, con 213 metros cuadrados construidos para el uso hostelero y el resto ocupado por la zona de baño y vestuarios.

Este inmueble anexo se encuentra igualmente en buen estado (salvo posibles vicios ocultos) y dispone de agua, saneamiento y electricidad.​

La memoria subraya que el hotel está vinculado funcionalmente tanto al restaurante como a la piscina municipal, configurando un pequeño complejo turístico integrado en el propio pueblo.

Esa combinación permite ofrecer alojamiento, restauración y ocio acuático en un mismo ámbito, algo especialmente atractivo en temporada alta y para estancias de fin de semana o de naturaleza.​