Cinco detenidos, un secuestro y un muerto: el auge en la Costa del Sol de la criptoviolencia por parte de mafias criminales

Cuatro personas vestidas completamente de negro, encapuchadas, con un pasamontañas, guantes y armas de fuego fueron en abril a por una pareja en Mijas. A él le dispararon en la pierna cuando trataba de huir. Los metieron en un coche y salieron a toda velocidad.

Los llevaron a una casa y los tuvieron secuestrados varias horas. Su objetivo era que el hombre les facilitara su billetera digital (wallet) para sustraer sus criptoactivos.

Liberaron a la mujer a medianoche. A él lo trataron de forma violenta y lo mataron, encontrándose su cadáver en una zona boscosa de Mijas.

La mujer puso la denuncia en la Policía y este miércoles se ha anunciado la detención de cinco personas en España y se ha imputado a otras 4 en Dinamarca. Dos de estos últimos incluso están ya en la cárcel por hechos similares.

El uso de las criptomonedas es cada vez más popular. Por las personas honradas y por el crimen organizado, que suele utilizarlas para el blanqueo de dinero o para el pago en el transporte de cocaína, entre otras cosas.

Cuando se mezclan personas dedicadas al blanqueo y al narcotráfico no suele salir nada bueno. Se desconoce qué ha pasado en este caso de Mijas, ya que está en plena investigación y la Policía española, que ha trabajado en colaboración con la danesa, no ha querido dar más detalles.

Es obvio que este grupo criminal fue directamente a por esta persona en Mijas. Sabían quién era, que tenía criptomonedas -se intuye que una cantidad elevada- y le mataron por ello. Si el origen de esas criptomonedas era lícito o ilícito lo seguirá investigando la policía.

En la Costa del Sol están todas las mafias. Es frecuente que haya tiroteos y un caso como este de Mijas lamentablemente deja de ser sorprendente. Han aumentado los secuestros para recibir criptomonedas. No solo en Málaga, sino en otros puntos de Europa.

Las cripto son relativamente fáciles de cobrar y es más difícil detectar su rastro. Se obtiene liquidez rápida. Y muchas veces son millones de euros.

El año pasado saltó a la luz pública un caso importante en Marbella. La Policía Nacional, en colaboración con la holandesa, intervino 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos.

Fue en noviembre y se trató de la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Detuvieron a tres personas de origen neerlandés. El cabecilla de la red se había instalado en Marbella para blanquear el dinero conseguido por las estafas en la compra de viviendas y otros bienes que ponía a nombre de terceros.

Cambiaba de domicilio cada semana para que no le pillaran. Sus padres incluso también estaban en el ajo. Al final los cogieron. Realizaron tres registros en Marbella, Mijas y Holanda y se les intervino más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.

En Francia el tema está sobre la mesa. Hay comandos especializados en secuestrar a personas que tienen fortunas, conseguidas legalmente o no, en criptomonedas.

El pasado mes de abril, el mismo mes que secuestraban y mataban a un hombre en Mijas, secuestraron en la localidad francesa de Eaubonne a un hombre de 50 años. La técnica fue la misma. Varias personas enmascaradas y armadas actuando por la fuerza.

En este caso fue una forma de extorsionar al hijo del secuestrado, un joven experto en ciberseguridad que vivía en Dubai y que podía tener relación con actividades criminales y criptomonedas. Le pedían 300.000 euros para rescatar a su padre.

Este pasado agosto, el periódico Le Monde escribía un amplio artículo sobre la proliferación de secuestros en Francia desde 2023 para cobrar criptomonedas y cuyo cabecilla fue arrestado en junio en Marruecos.

Esto no ha hecho más que empezar. Ya no es necesario ir con maletines llenos de billetes hasta arriba como en las películas. Se pueden tener muchos millones de euros en formato digital y siempre habrá ladrones y narcotraficantes dispuestos a robárselo a otro. Matando si hace falta.