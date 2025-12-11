La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y fenómenos costeros en Málaga este fin de semana

El mapa de avisos de la Aemet de este viernes en Málaga. Aemet

Las lluvias van a regresar con intensidad este fin de semana en Málaga. El descuelgue de una depresión en altura con flujo de levante previsto para este viernes ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en algunas zonas de la provincia y otra alerta por fenómenos costeros en todo el litoral malagueño el viernes y el sábado.

Así, el aviso por fuertes lluvias se activará a las 12.00 horas del viernes y continuará hasta las 6.00 horas del sábado. De esta manera, la alerta afectará a la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital, ya que estiman acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En cuanto a los avisos por fenómenos costeros, se activarán en todo el litoral malagueño a las 19.00 horas del viernes y se mantendrán hasta las 23.59 horas del sábado. La Aemet prevé vientos del este y nordeste de 50 a 65 kilómetros por hora con fuerza 7, ocasionalmente 8. Además, podrían producirse olas de 3 a 4 metros.

Jesús Riesco, director de Centro Meteorológico de Málaga, aseguró hace unos días que "no se descarta que puedan ser localmente intensas". Lo que desconoce son los puntos de la provincia en los que se registrarán mayores cantidades.

Por ahora hay "mucha incertidumbre" sobre cómo serán las lluvias del fin de semana porque "se trata de una situación que puede generar lluvias localmente intensas en diversos puntos de la provincia a partir del viernes y con continuidad en el final de la semana e incluso en los primeros días de la próxima".

Las precipitaciones continuarán el domingo y se extenderán hasta principios de la semana que viene.

Probabilidad de lluvia por municipios

Así, en municipios como Málaga capital, Marbella, Pizarra, Coín y Ronda la probabilidad para este viernes es del 100% y el sábado ronda entre el 70% y el 90%, dependiendo de la zona. Por otro lado en Antequera y Rincón de la Victoria, la probabilidad es del 95%.