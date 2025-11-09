Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas se manifiestan en Málaga en defensa de la sanidad pública y de calidad, convocados por Marea Blanca, UGT y CCOO. Las protestas critican el deterioro de la sanidad pública en Andalucía, atribuido a la gestión del gobierno andaluz, y denuncian problemas como errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama. CCOO denuncia financiación insuficiente, derivación de recursos al sector privado, atención primaria infradotada, listas de espera inaceptables y falta de transparencia en las demoras de pruebas diagnósticas. Representantes políticos como el secretario general del PSOE de Málaga y el grupo municipal Con Málaga han exigido responsabilidades políticas y la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la gestión sanitaria.

Miles de personas han vuelto a salir este domingo a la calle en Málaga, convocados por Marea Blanca y los sindicatos UGT y CCOO, "en defensa de la sanidad pública y de calidad", asegurando que existe un "deterioro" que atribuyen a la gestión del gobierno andaluz.



Desde las 11.00 horas se han sucedido diferentes manifestaciones en las capitales andaluzas, en una protesta de carácter regional de la que se han desmarcado Satse y CSIF por desacuerdos con la organización.



Pancartas y banderas, consignas y lemas cantados han ido tomando las calles en una nueva jornada de reivindicación y denuncia contra la gestión sanitaria del gobierno andaluz, en plena crisis por los cribados del cáncer de mama.

En Málaga, la protesta ha recorrido las calles del centro. Según CCOO, la protesta ha congregado a unas 20.000 personas.

Para esta organización sindical, la sanidad pública andaluza atraviesa “una grave crisis”, marcada por un “deterioro generalizado y planificado que se manifiesta en escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama".

Asimismo, CCOO ha criticado "la financiación insuficiente y, en parte, derivada progresivamente al sector privado; una Atención Primaria infradotada; listas de espera inaceptables para consultas con especialistas hospitalarios y para cirugía, así como opacidad en la no publicación de las demoras en la realización de pruebas diagnósticas".

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, también ha participado este domingo en la manifestación, y ha asegurado que “si hay alguna provincia donde de verdad es necesario manifestarse en defensa de la sanidad pública, esa es Málaga”.



“El colapso sanitario que hay en Málaga nunca se había visto antes. Y esto demuestra una cosa: la mejor forma de defender la sanidad pública es quitarla de las manos del Gobierno de Moreno Bonilla, porque la gestión que está haciendo es un absoluto desastre. Se están cargando la sanidad pública andaluza”, ha afirmado.

El grupo municipal Con Málaga ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco de su participación en la manifestación. El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha señalado que las calles de la ciudad "han vuelto a llenarse de miles de personas con un clamor claro: defender la sanidad pública frente a la pésima gestión del señor Moreno Bonilla y del Partido Popular".