Colisión entre dos turismos en la A-7052 a su paso por Cártama: hay siete heridos

Siete personas han resultado heridas tras la colisión de dos turismos en la carretera A-7052 a su paso por Cártama, Málaga. El accidente ocurrió poco después de las 2:00 de la madrugada, según informó el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía. Los heridos fueron evacuados al Hospital Clínico Universitario y en el operativo participaron bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios y mantenimiento de carreteras.

Siete personas han resultado heridas esta madrugada al colisionar dos turismos en Cártama (Málaga), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 gestionó un aviso poco después de las 2:00 horas en el que se pedía ayuda porque dos turismos habían colisionado en la carretera A-7052 y varias personas estaban heridas.

La sala coordinadora de emergencia activó de inmediato a los bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios han confirmado al 1-1-2 que el accidente se ha saldado con siete heridos evacuados al Hospital Clínico Universitario.