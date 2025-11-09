Colisión entre dos turismos en la A-7052 a su paso por Cártama: hay siete heridos
Todas las personas accidentadas han sido trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Málaga.
Siete personas han resultado heridas tras la colisión de dos turismos en la carretera A-7052 a su paso por Cártama, Málaga.
El accidente ocurrió poco después de las 2:00 de la madrugada, según informó el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.
Los heridos fueron evacuados al Hospital Clínico Universitario y en el operativo participaron bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios y mantenimiento de carreteras.
