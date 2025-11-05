7 bandas desarticuladas y 55 detenidos en un mes: así ha sido el gran golpe de la Policía al crimen organizado en la Costa del Sol

Imagen de parte de la munición incautada a los grupos criminales.

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado siete organizaciones criminales en la Costa del Sol en el último mes, arrestando a 55 personas. Entre los operativos destacan la resolución de un secuestro en Marbella y dos tiroteos ocurridos en Benalmádena y Málaga capital. Los detenidos eran individuos muy violentos y especializados, asentados en la costa malagueña, según las autoridades. En los registros se han incautado 37 armas de fuego, casi 9 toneladas de hachís y cocaína, más de 150.000 euros en efectivo y 40 vehículos.

Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular a lo largo del último mes hasta un total de siete organizaciones criminales que operaban en la Costa del Sol. Las operaciones llevadas a cabo han permitido la detención de 55 personas.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, en el marco de una rueda de prensa en la que se ha hecho balance de las últimas operaciones llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial.

A ojos del responsable político, la labor policial está permitiendo "debilitar" el entramado del crimen organizado en la provincia. "Es el golpe más certero en nuestra provincia

Pese al resultado positivo de estas actuaciones, el comisario provincial de la Policía Nacional, Roberto Rodríguez Velasco, ha sido claro: "Queda mucho camino por recorrer, pero no vamos a ceder".

"No vamos a dejar que todos los que vengan a delinquir a la Costa del Sol, cueste lo que cueste", ha sentenciado.

De acuerdo con los datos aportados, los investigados estaban asentados en la costa malagueña, eran "muy violentos" y contaban con un alto grado de especialización.

Los arrestos se corresponden con diversos operativos desarrollados en las últimas semanas, entre los que destaca la resolución de un secuestro en Marbella y dos tiroteos en Benalmádena y Málaga capital.

En los registros realizados se han incautado 37 armas de fuego y munición, así como otro armamento. Por otro lado, han subrayado la gran cantidad de droga incautada, con un total de 8.984 kilogramos de hachís y cocaína; la intervención de más de 150.000 euros en efectivo y de 40 vehículos.