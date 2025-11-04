Localizan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire (Málaga): un varón con evidentes signos de violencia

Las claves nuevo Generado con IA Aparece el cadáver de un hombre con signos de violencia en una carretera de Alpandeire, Málaga. La víctima no ha sido identificada y se le realizará la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. En las últimas 24 horas se han hallado dos cadáveres en la provincia, el segundo en el muelle de Puerto Banús, abandonado por cuatro encapuchados. Las primeras hipótesis apuntan a una posible relación con el tráfico de drogas, aunque la investigación sigue abierta.

Nuevo macabro hallazgo en la provincia de Málaga. El cadáver de un hombre con evidentes signos de violencia ha sido hallado en una carretera de la localidad malagueña de Alpandeire.

La Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con estos hechos. Al parecer, el hallazgo del cuerpo sin vida tuvo lugar la tarde del domingo, cuando los servicios de emergencias recibieron varias llamadas alertando de la presencia del fallecido en una carretera de Alpandeire.

La víctima, aún sin identificar, fue trasladada al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia y conocer las causas de su muerte.

Lo llamativo del asunto es que en 24 horas se han abandonado dos cadáveres en la provincia de Málaga. La Guardia Civil también está investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre joven en el muelle de Puerto Banús este lunes al mediodía.

Según han informado desde la Benemérita, están analizando el motivo por el que una embarcación semirrígida se ha acercado hasta el muelle, a la altura de la bocana, donde ha abandonado a una persona "moribunda". A su llegada, los guardias civiles y los efectivos sanitarios se lo encontraron sin signos vitales.

Una vez confirmado el fallecimiento, se activó la comitiva judicial, que procedió al levantamiento del cadáver. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia para conocer la causa de la muerte.

Al parecer, el suceso podría estar enmarcado en el tráfico de drogas. Aunque fuentes oficiales insisten en que "todas las hipótesis están abiertas". En principio, la víctima sería un varón joven, aunque falta conocer los resultados de la autopsia para poder identificarlo. Todo ocurrió a plena luz del día y bajo la mirada de algunos viandantes que se encontraban en la zona y que vieron cómo cuatro encapuchados se deshacían del hombre, aún con vida.