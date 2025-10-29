Gestilar niega falta de solvencia tras ser excluida del concurso para la residencia de la UMA y anuncia recurso

Localizacion de la parcela sobre la que se construirá el nuevo complejo residencial de la Universidad de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Gestilar, única empresa en el concurso para construir una residencia en la Universidad de Málaga, ha sido excluida por supuesta falta de solvencia económica. La promotora niega la falta de solvencia y asegura que cumple con todos los requisitos técnicos y económicos necesarios para el proyecto. Gestilar planea recurrir la decisión, alegando que su experiencia y capacidad técnica están acreditadas y que la exclusión es errónea.

La promotora Gestilar, la única firma que ha concurrido al concurso impulsado por la Universidad de Málaga para construir una residencia de estudiantes en la ampliación del campus de Teatinos y cuya oferta ha sido excluida por la mesa de contratación, reacciona y avanza su intención de recurrir la decisión.

Así lo han hecho saber desde la entidad a EL ESPAÑOL de Málaga por medio de un escrito en el que muestran su desacuerdo con la resolución adoptada. De acuerdo con el acta de la mesa, Gestilar no cumpliría el criterio de solvencia económica exigido en el pliego de condiciones.

Un extremo que desde la entidad rechazan. En la contestación oficial, Gestilar Islas Sisargas "manifiesta que cumple sobradamente con todos los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos en el pliego de condiciones del concurso, acreditando una capacidad contrastada y una amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos de similar envergadura".

En esta línea, la empresa, que forma parte de un grupo fundado en 2009, realiza una serie de puntualizaciones.

Así, recuerda que en trámite de subsanación solicitado por la UMA se aportó en tiempo y forma la documentación necesaria para responder a las observaciones formuladas, "quedando plenamente acreditada la solvencia y la experiencia exigida en el pliego".

En relación con "una supuesta falta de experiencia en los términos del pliego -causa que figura como motivo de exclusión-, esta quedó debidamente acreditada a través de la trayectoria del grupo Gestilar y de los proyectos previamente ejecutados por las sociedades integrantes", añaden.

Por este motivo, a ojos de la firma, "la decisión no se ajusta a la realidad documental y, en consecuencia, es errónea".

Asimismo, discrepa de la razón esgrimida por la mesa de contratación, que arguye para anular la oferta "que no figura la cifra de negocios exigida en el pliego". "Obvia un hecho de naturaleza jurídica y económica común en los grupos inmobiliarios, que es que el volumen de negocio del proyecto y la experiencia profesional consta en otras sociedades del grupo", explican desde Gestilar.

"El hecho de que la cifra de negocio no aparezca en las cuentas de una sociedad en concreto no implica en ningún supuesto la ausencia de experiencia ni incapacidad financiera para afrontar el contrato", insisten desde el grupo, al tiempo que se indica que este hecho fue explicado y documentado en el trámite de subsanación, "argumentando que la solvencia y la experiencia deben valorarse en el contexto de la unidad económica del grupo".

Gestilar pone en valor "una trayectoria contrastada y una capacidad técnica y económica incuestionable desde el punto de vista de las exigencias para ejecutar un proyecto de la envergadura de la residencia de la UMA".

Al tiempo, califica su propuesta de "seria, viable y alineada con los requisitos técnicos y operativos exigidos en el pliego". Es por ello por lo que la empresa anuncia su intención de ejercer los recursos "procedentes".

El primero de ellos, con la interposición de un recurso administrativo ante el órgano competente, "con el objetivo de que se analicen de forma exhaustiva y conforme a derecho los documentos de subsanación aportados, así como las aclaraciones presentadas".

"Gestilar confía en que la Universidad de Málaga valorará con rigor la documentación ya presentada y permitirá la rectificación de la decisión. Reiteramos nuestro interés en participar en este proyecto estratégico para Málaga y su comunidad universitaria y mantenemos nuestra disposición a colaborar con la Universidad en todo lo necesario", añaden desde la firma.