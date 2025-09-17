Málaga cierra el verano más caluroso de la historia: “Ha estado 2 grados por encima de lo normal. Eso es muchísimo”

Un hombre echándose agua en una fuente en una imagen de archivo. EFE

El verano climatológico de este 2025 ya ha terminado y tardará un tiempo en ser olvidado debido a las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos tres meses. En concreto, esta temporada estival ha sido la más calurosa desde 1961.

La temperatura media en la provincia de Málaga ha rondado los 26,4 grados, según los datos aportados por el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, a EL ESPAÑOL de Málaga.

Estas cifras significan que la temperatura en la provincia “ha estado 2 grados por encima de lo normal”. Eso es muchísimo”, según el experto. Como resultado este verano ha sido “extraordinariamente cálido”.

Con respecto al ranking de veranos más calurosos registrados en Málaga, el experto sostiene que el de 2025 ocupa la primera posición empatado con el del 2023. De cerca le siguen los del 2024 y 2020.

Además, a nivel andaluz también ha sido un verano "extremadamente cálido y seco". Esto ha hecho que sea el más caluroso y el 11º más seco desde 1961. La temperatura media ha rondado los 26,9 grados, dos grados por encima de lo habitual.

Cabe recordar que el pasado mes de julio en Málaga capital se ha convertido en el tercer julio más cálido de los últimos 80 años, según datos de la Aemet, ya que tuvo una temperatura media de 1,1 grados por encima de lo habitual.

A nivel provincial es el séptimo más cálido desde 1961 porque la temperatura media fue de 26,5 grados, frente a los 27,5 grados de media que se registraron en la capital.

A lo largo del mes de julio, los termómetros de la provincia superaron en más de una ocasión los 40 grados. En Álora llegaron a los 42,4 grados, Coín registró 41,6 grados y Estepona 40,3 grados.

En cuanto a agosto, en Álora se registraron 42,2 grados; más de 41 grados se vivieron en Cortes de la Frontera, Fuente de Piedra y Coín.