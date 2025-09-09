Cuatro años sin Carlos Martínez: murió trabajando en el incendio de Sierra Bermeja y sus compañeros no le olvidan

Cuatro años han pasado de la tragedia del incendio de Sierra Bermeja. Las llamas terminaron arrasando más de 8.400 hectáreas pertenecientes a siete pueblos malagueños: Estepona (4.117 hectáreas); Casares, Jubrique, Genalguacil (1.000 hectáreas cada uno); Júzcar (471), Faraján (285) y Benahavís (0,48), a las que hay que sumar otras dos mil privadas. 2.670 personas tuvieron que salir de sus casas con angustia y una perdió la vida: el bombero Carlos Martínez Haro, que salió de su Almería para ayudar a los malagueños y nunca volvió.

El 9 de septiembre de 2021, Carlos murió mientras realizaba labores de extinción en este terrible incendio que fue provocado. Martínez prestaba sus servicios en el retén de Dalías, a su vez perteneciente al CEDEFO (Centro de Defensa Forestal) de Alhama de Almería. Trabajaba eventualmente para el Infoca y acudió a la llamada de su equipo en uno de los peores incendios de la provincia de Málaga.

El hombre, que contaba con seis años de experiencia como bomberos, dejó viuda a su mujer y sus dos hijas pequeñas en la segunda jornada de trabajo en el incendio. Fueron un total de 46 jornadas luchando contra las llamas, que los vecinos definen como una auténtica pesadilla.

Ahora sus compañeros le han recordado cuatro años después en la cuenta de Twitter del Plan Infoca, donde con un emotivo vídeo agradecen a su compañero el enorme trabajo que hizo durante su carrera y hasta el día de su muerte. "El fuego nunca se llevó su sonrisa y nunca se llevó su recuerdo", dicen en el post, que lleva un precioso vídeo.

Hoy se cumple el 4º aniversario del fallecimiento de nuestro compañero Carlos Martínez Haro en el incendio de #SierraBermeja. En su memoria y en la de quienes dieron sus vidas luchando contra las llamas, este homenaje: “Lo que el fuego no pudo quitarnos”#InMemoriam #NoOlvidamos pic.twitter.com/pdNoYnHrbX — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 9, 2025

También se le recuerda en el mirador de Los Reales, donde se encuentra una estatua del bombero en tamaño realista y con la indumentaria oficial que ahora es testigo de cómo poco a poco los brotes verdes van naciendo entre tanta oscuridad. Se encuentra a casi 1.300 metros de altura y está dedicada a Carlos, pero también a todos los hombres y mujeres que lucharon en aquel grave incendio y en los muchos que se declaran cada año en Andalucía.