Ángel García Vidal, ingeniero: "Sería desastroso que Málaga dejara de ser apetecible por falta de infraestructuras"

Ángel García Vidal es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Hay miles en España. Pero su nombre es parte de la historia de la profesión desde 2019. Suya fue la voz y suyo fue el rostro que escucharon y vieron millones de españoles que seguían minuto a minuto el drama del pequeño Julen.

Algo más de seis años después de aquel episodio, Ángel, en su despacho, reconoce que la figura de Julen sigue en su mente, como una especie de recuerdo imborrable.

El paso del tiempo le ha ayudado a seguir adelante. EL ESPAÑOL de Málaga se sienta a su mesa para conversar de su profesión, de quién, de la provincia, de Málaga…

La gente empezó a saber quién era usted a raíz del caso de Julen. Pero seguramente pocos le conocen de verdad. ¿Siempre quiso ser ingeniero?

La verdad es que no. Cuando terminé BUP y COU, me hacía la pregunta de qué hacer. Sí tenía la inquietud de estudiar fuera de Málaga. Eran años en los que Informática empezaba a despegar, era atractiva. Y era una carrera que había que estudiar en Madrid.

Presenté mi solicitud y la aceptaron. En aquel tiempo primero en Ingeniería era común para todas las especialidades. Aunque mi intención era otra, empecé en Caminos y fue todo un descubrimiento. Me pareció haber encontrado lo que me gustaba. La carrera me pareció súper atractiva.

¿A qué se dedicaban sus padres?

Mi padre era empleado de banca. Del Banco Hispanoamericano, que tras las sucesivas fusiones y adquisiciones, se metió en el Grupo Santander. Estuvo cuarenta y tantos años trabajando en el Banco Hispano, gran parte de ellos en la oficina principal, que estaba en Alameda.

¿Usted nació en Málaga?

Nacido en Málaga. En Gamarra. Bueno, viví hasta los 4 años en El Perchel, en Ancha del Carmen. Y después nos fuimos a Echevarría.

¿Y de Gamarra directamente a Madrid había hecho viajes antes?

Sí, había hecho viajes familiares dentro de España. Conocía Madrid, Barcelona… El banco tenía unas residencias para verano a las que íbamos con cierta frecuencia. Recuerdo cuando bajé del tren en la antigua Atocha me dio una sensación de querer estar exactamente allí. Me gustó mucho.

Ángel García Vidal posa en su escritorio. Álvaro Cabrera

Usted iba de Málaga a Madrid en tren…

También estaba el autobús, pero era tremendo. En aquel tiempo estaba lo que se llamaba el litera. Ahí encontré mi sitio, porque dormía como un lirón. El tren salía a las nueve y media de la noche y llegaba a las ocho de la mañana a Madrid.

¿Qué recuerdos tiene de aquella Málaga?

Era una ciudad que no había despegado, ni urbanísticamente ni socialmente. Yo padecí una bronquitis asmática y lo primero que hacían mis padres era llevar al niño a Madrid. Lo curioso es que cuando llegamos, el alergólogo y el médico que nos atendieron les dijo que tenía un compañero de facultad, médico y alergólogo, que trabajaba en Málaga y que era brillante.

Málaga era una ciudad apetecible, cómoda. Mi niñez y mi juventud en Málaga fueron muy felices. Pero tenía carencias.

Usted ha sido testigo de esa evolución durante 60 años. ¿Le gusta en lo que se ha convertido?

Pues sí. El cambio ha sido brutal, no solo de la ciudad, sino de la sociedad. Yo viví 20 años en Madrid y otros 4 o 5 entre Barcelona y Sevilla. Regresé a Málaga por un proyecto empresarial, pero sin la idea de quedarme. He de decir que en los sitios en los que he vivido siempre he estado muy a gusto. Madrid es una ciudad espectacular, no sé decir que es mi primera o en mi segunda casa.

La realidad es que cuando vuelvo a Málaga veo otra Málaga, completamente diferente. Eso fue en 2004. Era mucho más moderna, más atractiva, tenía otro aire. El Centro empezaba a ser otra cosa. Y a eso se le sumó después todos los procesos culturales…

Es que verdad que en mis tiempos estaba Torremolinos, que era un barrio de Málaga. Era el escape de la modernidad malagueña. Me acuerdo que cuando decía en casa que iba a Torremolinos me miraban regular. Sonaba a…

Casi libertinaje.

Un poco… ¿Qué vas a hacer en Torremolinos? La sociedad de Málaga era más clásica. La evolución de Málaga la ve cualquiera.

Ángel García Vidal, durante la entrevista. Álvaro Cabrera

¿Está a gusto con ese cambio?

La ciudad es algo vivo, como el cuerpo humano. Y eso hace que haya que actuar y corregir desviaciones que se vayan sucediendo, pero diariamente. Es verdad que actualmente se necesita una reformulación de la ciudad, en sentido general, Hay problemas latentes, como el de la vivienda. Creo que es el mayor problema que existe ahora mismo en Málaga.

Es verdad que está en muchas partes de España, pero en Málaga se ha agravado. ¿Por qué? Porque entre que hemos hecho una ciudad muy atractiva y muy chula para vivir. Eso genera una demanda del exterior, tanto a nivel internacional como nacional.

A eso hay que unirle la cantidad de vivienda que ha salido del mercado por lo de las viviendas turísticas…Es verdad que tiene su parte positiva, porque han permitido regenerar el Centro Histórico.

Pero, en mi opinión, debería estar un poco más pensado. Saber qué número, hasta dónde somos capaces de asumir. Sobre todo para no despoblar el barrio, para no desnaturalizarlo y que siga teniendo su identificación.

"En Málaga había cierto afecto por vivir en el Centro, pero es que ahora, con las viviendas turísticas, se ha quedado en un barrio de servicio"

Cuando estuve trabajando en el Ayuntamiento de Madrid estuvimos haciendo el Plan General de Ordenación Urbana. Y se presentó también la misma disyuntiva en el Centro Histórico. ¿Qué medidas se podían tomar para revitalizar la zona y lograr que la gente volviese a vivir allí? Ese era el objetivo, que la gente volviese a vivir.

También estuve en Sevilla y a la gente le gustaba vivir en el casco histórico. Me llamaba poderosamente la atención y lo consideraba de un gusto increíble. Pero es algo que ha cambiado también en Sevilla.

Aquí en Málaga, había cierto afecto por vivir en el Centro, pero es que ahora, con las viviendas turísticas, se ha quedado en un barrio de servicio.

Ángel García Vidal, junto a una antigua máquina de escribir y un ajedrez.

Una de las cosas que se repite últimamente es que Málaga está perdiendo cierta identidad, que la llegada de tanta gente de fuera está generando ese problema. Aunque no se le pueden poner puertas al campo.

Que venga la gente no es malo. La gente no va a los sitios donde no hay nada que hacer o que no son atractivos. Me parece una buena noticia que venga la gente. A partir de ahí, se puede ordenar o tener un proyecto tanto de ciudad, de habitabilidad, de actividades turísticas. Porque es verdad que vive mucha gente del turismo.

Es necesario tener algo planificado para que no se desborde, para que la convivencia sea agradable y sea compatible esa actividad turística con la actividad de la ciudad. Una de las cosas más atractivas de una ciudad mediterránea como Málaga es que siempre ha atraído a muchas civilizaciones. Eso le da un carácter más abierto a la ciudad.

Pero es cierto que hay que llegar a un equilibrio, de manera que la actividad de la ciudad sea ordenada y atractiva para los malagueños. Tanto para los malagueños que llevan aquí 30 años como para los que llevan cuatro días.

Es que yo he sido un madrileño de llevar 2 días. Y si algo puedo decir de Madrid es que nunca me he sentido extraño.

Esa es una particularidad de Málaga.

Claro. Por eso la gente quiere venir. Y si encima has hecho bien o medio bien las cosas, has planificado, has tenido una estrategia.

El asunto es lograr ese equilibrio que permite la llegada de gente de fuera sin que ello provoque la marcha de los que ya están dentro.

No es tan fácil. Porque puedes planificar lo que quieras que después la vida te va llevando.

¿El asunto de la vivienda es algo que nos ha desbordado a todos? ¿Se podían hacer previsiones años atrás de lo que está ocurriendo?

La vivienda no es un producto que se haya inventado hace dos días. Hay datos y estudios para ir viendo las viviendas que vas a ir necesitando. Lo puedes prever e ir equilibrando la oferta y la demanda. Pero entre las administraciones, las crisis, el sector privado, la regularización extrema...

A eso hay que añadir que la vivienda no se sostiene en el aire, que necesita suelo urbanizado. Y urbanizar un suelo puede necesitar diez años.

Mi compañero Ignacio Peinado, el presidente de FADECO, no hace más que repetir que hace falta un plan de emergencia. Estoy absolutamente de acuerdo. Un plan de emergencia para urbanizar y sacar suelo para hacer las 25.000, 30.000, 40.000 viviendas que hacen falta en Málaga.

Hablemos de infraestructuras. ¿Usted se suma a las voces que alertan del riesgo de colapso que puede sufrir la provincia si no se acometen actuaciones?

Es que la vivienda, por ejemplo, y la movilidad tienen mucho que ver. Si la única manera que tienen las personas de buscar una vivienda es a 30 o 40 kilómetros de su sitio de origen o de donde trabaja, necesita desplazamiento, servicios…

Otra imagen de Ángel García Vidal. Álvaro Cabrera

Las infraestructuras tienen que responder a esa necesidad. Si no, colapsas. Si en Málaga no somos capaces de satisfacer las necesidades de una parte de la población, esa gente termina yéndose.

Es evidente que las infraestructuras tienen que ir acompañando a la vida de las personas. Y lo deseable es que vayan por delante, pero muchas veces no es así. Es el caso de la Costa del Sol, que está pidiendo a gritos un transporte público potente. Después de muchos años ahora se ha empezado con el estudio de viabilidad del tren litoral.

"La vivienda y la movilidad tienen mucho que ver. Si la única manera que tienen las personas de buscar una vivienda es a 30 o 40 kilómetros de donde trabaja, necesita desplazamiento, servicios…"

Espero que concluya con que es verdad que hace falta. La Costa del Sol ha crecido. Es verdad que no todo lo ordenadamente que debería. Y de ahí vienen estas carencias en infraestructuras. Por ejemplo, no se ha reservado suelo para continuar el ferrocarril. Ahora llega la infraestructura detrás.

Se necesita una planificación y una aceleración en infraestructuras básicas. En la provincia tuvimos una década prodigiosa, en la que se hicieron muchas y muy buenas infraestructuras. Pero algunas de ellas están a punto de colapsar. Si es que no lo hacen ya en algún tramo horario.

¿Hasta qué punto le preocupa?

Me preocupa mucho porque las infraestructuras forman parte de la calidad de vida de un territorio. Y si la actividad económica, social, comercial, industrial, de servicio se ven deterioradas por la falta de infraestructura…

Hay que tener en cuenta que la oferta y la demanda son muy sensibles, se pueden desplazar en cualquier momento a otro territorio que ofrezca lo mismo con mejores conexiones, con mejores infraestructuras. Sería desastroso que por la falta de infraestructuras este territorio dejara de ser apetecible. Es un riesgo que existe. Porque hay otras ciudades, otros entornos que siguen apostando y mejorando.

A usted lo de la agravio con otros territorios…

No van con mi forma de ser. Antes de agravar a otro territorio prefiero demandar lo que hace falta aquí. Y aquí hace falta inversión. No hay ninguna duda. Que a la par se hace en otro sitio, me parece estupendo. España es muy grande y hay muchas necesidades.

Si estuviera en su mano qué obras afrontaría.

Bueno, esto va por barrios. La infraestructura hidráulica es fundamental. Es verdad que ha llovido y los pantanos se ven de otro color. Pero la sequía ha venido para quedarse. Dentro de estas obras hidráulicas le doy mucha importancia a la presa de Cerro Blanco. Y la mejora de las conexiones entre la parte oriental y la parte occidental, la renovación de toda la red de abastecimiento en alta de la Costa del Sol.

Imagino que el tren litoral también forma parte del listado. ¿Se cree el compromiso del Gobierno?

Después de muchos años metido en este tema, con las promesas de unos y de otros, con las actitudes que toman cuando gobiernan y cuando están en la oposición, que he visto y he escuchado de todo. Es verdad que después de mucho tiempo el primer gesto se ha dado ahora con el estudio de viabilidad.