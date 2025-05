La tienda de Málaga con más de 40 años que ha vendido más de 300 radios a pilas en horas: "Nuestro lema es la honestidad"

Raju lo dice con una mezcla de sorpresa y orgullo: “Llevamos 45 años aquí, pero jamás habíamos vivido algo parecido”. Él, junto a su padre y su tío, forma parte del negocio familiar Gurmukh’s, una tienda de electrónica ubicada en el número 2 de la calle Hilera, en pleno centro de Málaga, que guarda aún ese encanto que solo tienen las tiendas de toda la vida. El martes 29 de abril, el establecimiento vivió una jornada sin precedentes a raíz del gran apagón que afectó a buena parte de la ciudad.

Entre sus productos figuran relojes, calculadoras o despertadores, pero sobre todo radios de todo tipo. También disponen de linternas muy variadas y, por supuesto, pilas muy variadas, todo ello fundamental para los malagueños un día después del gran apagón. “Yo veía por el filo del escaparate que la cola se alejaba, pero no sabía hasta dónde llegaba”, recuerda Raju, mientras que su padre y su tío añaden que se alargaba varios metros respecto a su local.

Durante horas, decenas de personas hicieron fila a las puertas de esta tienda especializada en aparatos analógicos en busca de soluciones inmediatas al corte de suministro. “Ha habido días concurridos, pero no tan concretos. Esta semana todo el mundo quería lo mismo: pilas, radios y linternas, pero sobre todo radios”. Vendieron más de 300 en apenas un día y este martes y miércoles la escena se repetía. Decenas de personas abarrotaban su tienda en busca de estos productos.

El lunes, la avalancha comenzó a primeras horas de la tarde y no cesó hasta pasadas las ocho de la noche. Aunque el volumen de clientes fue excepcional, el equipo de Gurmukh’s se sintió preparado: “Vendemos estos productos todo el año. Tenemos stock porque es nuestro día a día. Si no hay una radio, hay otra. Si no una pila, otra. Aquí siempre hay de todo y los que necesiten radios, aquí la van a encontrar”.

Su padre asegura, con una sonrisa, que nunca ha hecho unas ventas tan surrealistas. "¡Vendía hasta las linternas que teníamos nosotros para uso en la tienda, me la quitaban de las manos!", confiesa entre risas. Pasaron la tarde-noche vendiendo a oscuras, con dos pequeños foquitos en cada mostrador.

Raju destaca que su negocio, aunque muchos piensen que vive anclado en el pasado, ha sacado más músculo que nunca en un momento crítico. “Quizás hay quien ve esto como muy analógico, pero el apagón ha demostrado que lo digital no lo es todo. La gente ha vuelto a lo esencial, aunque ojo, nosotros tenemos de todo. También cosas digitales e incluso arreglamos móviles y tablets”.

Desde que su familia llegó a la Costa del Sol y creó Gurmukh’s, Raju y los suyos lo tienen claro: "Nuestro lema es la honestidad con el cliente". Más de cuarenta años, la tienda siendo fiel a la filosofía con la que fue fundada por el padre de Raju: ofrecer calidad, durabilidad y cercanía. “Mi padre siempre apostó por marcas buenas. Nosotros seguimos igual. Si algo funciona, no lo toques”, resume el vendedor, mientras su padre y su tío colocan con cariño las pilas en los transistores que varios malagueños compran. "¡Eso de quedarme incomunicada no me pasa más!", dice una de las compradoras con una sonrisa.