Un puente de Andalucía pasado por agua en Málaga: la Aemet activa el aviso naranja por lluvias en la provincia

El puente del Día de Andalucía estará pasado por agua en Málaga. Gran parte de la provincia se verá afectada por lluvias durante todo el fin de semana, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El mal tiempo comenzará este viernes 28 de febrero: la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes precipitaciones y no descarta tormentas ocasionales en algunos puntos de la provincia, además de aviso amarillo por tormentas.

Este aviso naranja estará activo en la mitad occidental de la comarca de Sol y Guadalhorce, desde las 09.00 del viernes 28 a las 23.59 horas. La Aemet detalla que se esperan 30 mm de lluvias acumuladas en una hora.

En la capital, la probabilidad de lluvias es del 60%. Los avisos se activarán a las 9.00 horas del próximo 28 de febrero y se prolongarán a lo largo de toda la jornada.

Las zonas donde se esperan más precipitaciones son la Serranía de Ronda, donde se espera más de un 90% de probabilidad de lluvias en Gaucín, Cortes de la Frontera, Jubrique, Benaoján o Pujerra.

El aviso amarillo en Ronda se debe a que puede que se registren acumulados de 15 milímetros en una hora y de 40 milímetros en 12 horas. No descartan tormentas ocasionales.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, en la cosa oscilarán los próximos días entre los 12 de mínima y los 22 de máxima en municipios como Rincón de la Victoria, Marbella y Málaga capital.

Asimismo, en el interior los mercurios van a bajar, ya que, por ejemplo, en Antequera las mínimas oscilarán entre los 6 y los 16 grados. En Ronda las mínimas no bajarán de los 7 grados y las máximas no superarán los 14 grados. En el caso de Coín, los termómetros no marcarán menos de 10 grados y más de 20 grados.