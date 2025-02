La Aemet advierte: una nueva dana pone en aviso amarillo a Málaga en el Día de Andalucía

La inestabilidad vuelve a Málaga. Las lluvias protagonizarán el final de esta semana y podrán ser intensas en algunos puntos de la provincia, sobre todo, de la costa debido a que llegará hasta el sur una dana. La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y no descarta tormentas ocasionales.

Esta baja fría aislada estará presente en Málaga desde este jueves, pero no generará precipitaciones hasta el viernes, según ha asegurado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

“El viernes pueden ser incluso localmente intensas en la zona occidental de la provincia de Málaga”, señala el experto y también añade que para principios de la próxima semana va a continuar la inestabilidad dado que “un nuevo descuelgue probablemente nos vuelva a afectar”.

En este sentido, sostiene que van a ser dos los episodios que afectarán a la provincia y que traerán varios días de precipitaciones. “Iremos vigilando la situación, puesto que todavía hay incertidumbre, sobre todo cuando se trata de este tipo de patrones meteorológicos de baja fría aislada”, zanja Riesco.

Cabe señalar que la probabilidad de lluvia oscila entre el 95% y el 100% en toda la provincia. Lo que quiere decir que podrían registrarse precipitaciones tanto en municipios del interior como de la costa malagueña.

Aviso amarillo en Málaga

Ante el alcance de esta inestabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones para este viernes en Ronda, la Costa de Sol y el Valle del Guadalhorce.

Los avisos se activarán a las 9.00 horas del próximo 28 de febrero y se prolongarán a lo largo de toda la jornada.

El aviso en Ronda se debe a que puede que se registren acumulados de 15 milímetros en una hora y de 40 milímetros en 12 horas. No descartan tormentas ocasionales.

En la Costa de Sol y el Valle del Guadalhorce estiman acumulados de 20 milímetros en una hora y 60 milímetros en 12 horas. No descartan tormentas ocasionales y aseguran que "estos acumulados son más probables en la mitad occidental de la comarca".

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, en la cosa oscilarán los próximos días entre los 12 de mínima y los 22 de máxima en municipios como Rincón de la Victoria, Marbella y Málaga capital.

Asimismo, en el interior los mercurios van a bajar, ya que, por ejemplo, en Antequera las mínimas oscilarán entre los 6 y los 16 grados. En Ronda las mínimas no bajarán de los 7 grados y las máximas no superarán los 14 grados. En el caso de Coín, los termómetros no marcarán menos de 10 grados y más de 20 grados.