Valle de Abdalajís tiene un nuevo millonario entre sus vecinos gracias a la ONCE

El sorteo extraordinario de verano de la ONCE, celebrado en la noche de este pasado jueves, ha dejado un millón de euros en la localidad malagueña de Valle de Abdalajís.

El vendedor de la ONCE Francisco Javier Castillo es quien ha llevado la suerte y la ilusión a esta pequeña localidad situada al sur de la comarca de Antequera, con este premio de un millón de euros que ha repartido entre los vecinos de Valle de Abdalajís.

Desde la ONCE señalan que Francisco Javier estaba muy emocionado cuando ha conocido la noticia, "Madre mía, ¡qué alegría! Estoy muy nervioso", decía, pues este viernes era el más popular: "me felicitaba todo el mundo y me iban parando por la calle".

Francisco Javier ha vendido, además del cupón premiado con un millón de euros, otros 117 cupones premiados con 1.200 euros cada uno, "le ha tocado a casi todo el mundo, ahora me dicen que soy el héroe del pueblo".

En Valle de Abdalajís este premio ha sido una auténtica revolución, pues Francisco Javier ha dejado un total de 1.140.400 euros en premios entre sus vecinos, "lo que más ilusión me hace es que ha sido entre los clientes habituales, seguro que les viene muy bien para terminar de disfrutar del verano por todo lo alto".

Además, el sorteo del Extra de Verano de la ONCE ha dejado otros tres premios de un millón de euros en Gironella (Barcelona), Zaragoza y Salamanca.