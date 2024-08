De la Torre invita a disfrutar de la Feria de Málaga: "Es momento de pasarlo bien y de reencuentro"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha invitado a todos a disfrutar de la Feria de Agosto, que arranca en la medianoche con el espectáculo de drones y fuegos artificiales y se prolongará hasta el día 24 y ha valorado que la "maravillosa" ciudad de Málaga, "abierta y hospitalaria, en Feria lo es más que nunca".

De la Torre, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha incidido en que en fiestas "toca pasarlo muy bien" y ha destacado el "sentido de hospitalidad extraordinario que tenemos en Málaga a la gente que llegue". "Es un momento de encontrarnos los amigos, los familiares, los que, a lo mejor, durante un tiempo no se ven".

"En feria siempre es momento de reencuentro", ha subrayado el regidor que, tras ser cuestionado ha recordado cómo ha cambiado la Feria desde que llegó a la Alcaldía, en el año 2000; y ha hecho un repaso por los actos centrales de los primeros días como son el arranque a las 00.00 con los espectáculos pirotécnicos y de luz y sonido. Previamente, tendrá lugar un espectáculo luminoso con drones, además de que vuelve la cabalgata histórica.

También se ha referido al tradicional pregón que da inicio a las fiestas es el sábado en el recinto de Cortijo de Torres, desde donde el cantautor malagueño Juan Gómez, El Kanka, dirigirá unas palabras a los presentes antes del encendido de las luces.

Por otro lado, ha aludido a las previsiones de ocupación hotelera para la Feria, que apuntan a un pequeño descenso en las reservas con respecto al año pasado. No obstante, ha señalado que "la ocupación hotelera de Málaga siempre es buena" y ha agregado que en julio "ha estado bastante alta, bastante bien".

Según Aehcos, los establecimientos hoteleros malagueños alcanzarán una ocupación del 86,31% esta próxima Feria de Agosto. En la primera parte de la Feria se espera superar el 95%, con las reservas de última hora; mientras que en la segunda se estima que se alcanzará el 85% e incluso llegar al 90% con las reservas de última hora.

"La ocupación, insisto, es buena en Málaga, siempre, pero no queremos crecer en cantidad en el turismo en Málaga, queremos crecer en calidad, en excelencia, ese es el objetivo", ha abundado.

Por otro lado, De la Torre durante la entrevista se ha referido, entre otros, a proyectos de la ciudad, la movilidad, la vivienda o la sequía.

Así, sobre movilidad, y, en concreto, en relación con las últimas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el tren litoral y que técnicos trabajan "en posibles alternativas, en posibles trazados"; De la Torre ha asegurado que "no tengo por qué no creerlo", y ha recordado el proyecto que le enviaron a principios de año.

De igual modo, De la Torre ha insistido en los proyectos urgentes sobre movilidad en Málaga y ha justificado, asimismo, la necesidad del tren litoral.

También se ha referido a la vivienda y ha dejado claro que "hoy por hoy es a lo que le dedico más tiempo", además de otras cuestiones, pero "hoy por hoy, el tema de vivienda es al que dedico más tiempo para que efectivamente lo que tenemos en marcha se vaya siguiendo a buen ritmo", aludiendo, entre otros, a las "más de 1.100 viviendas en construcción o los suelos que hemos puesto en venta para VPO, que suman 1.168 viviendas", en los sectores Sánchez Blanca y Cortijo Merino de Málaga a cuya licitación se han presentado 40 ofertas en total de 12 empresas.

"El urbanismo no se caracteriza por agilidad en nuestro país", ha advertido el regidor, al tiempo que ha dicho que "es una carrera de obstáculos, brutal, difícil, y tenemos que ser capaces de ser ágiles" y de tener siempre vivienda abundante tanto en alquiler como libre o protegida.

De la Torre ha destacado la gestión del Ayuntamiento en materia de vivienda y también en "crear mecanismos para que la gente de Málaga, o quienes vengan aquí, pero pensando en los de Málaga, que tengan las máximas opciones". Por último, ha subrayado que "hace falta una gran colaboración institucional de todos y colaboración público-privada".

Sobre la vivienda turística y como repercute en la vivienda, y, en concreto, la iniciativa de Sevilla de cortar el agua el pisos turísticos ilegales; De la Torre ha dicho que "todas las iniciativas para evitar que haya viviendas ilegales, me parecen plausibles y buenas" y ha asegurado que también el Consistorio de Málaga lleva a cabo medidas.

"He pedido que haya un estudio profundo a ver cómo podemos complementar la labor de inspección de la Junta e ir en la línea de que no haya viviendas explotadas turísticamente ilegales y que no tengan ni siquiera la inscripción en la Junta", ha sostenido.

Ha recordado, asimismo, la gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento en este sentido y ha añadido que todo "eso tiene que estar complementado con efectivamente el control de las ilegales". "Todo lo que se haga, y Sevilla se lo ha planteado porque lo considera oportuno, tiene mi respeto y mi aplauso, lógicamente, a mí me parece bien, lo ilegal no debe tener marco dentro de una sociedad que tiene que respetar el derecho".

"Es evidente que la vivienda turística ha desviado del mercado de vivienda de alquileres de larga temporada hacia viviendas turísticas", ha dicho, añadiendo que "ocurre por un tema de rentabilidad mayor", pero también por "un tema de inseguridad jurídica en los alquileres de larga temporada" y, a su juicio, "eso lo tiene que meditar el Gobierno central, que sus leyes, las leyes en su mano, tienen que darle esa seguridad jurídica para que haya un estímulo para alquileres de larga temporada", además de que también puede haber estímulos fiscales.

Por tanto, ha insistido en que "tenemos que trabajar todos, todas las instituciones, todas las administraciones, con la máxima lealtad y la máxima colaboración, y la colaboración público-privada, porque es muy importante el papel del sector privado también en este tema", ha señalado.

En otro orden de cosas, ha defendido que el turismo es un sector "clave", aunque se debe tener otros que lo complementen, y ha dicho que "es un error plantear crítica a un sector que ha dinamizado la economía española y la sigue dinamizando de una manera muy importante". "No tenemos que ir a crecer en turismo a cifras enormes, ya tenemos una estadística muy fuerte en España de turismo, sino ir a la calidad, a la excelencia", ha apostillado.

Por último, De la Torre también durante la entrevista se ha referido a otros temas de actualidad y ha insistido en que "no es bueno ese atentado a la solidaridad que se plantea en el contexto de negociación que ha habido para Cataluña y es un atentado a la propia Constitución. "No es bueno debilitar a la Constitución, que hay que fortalecerla siempre para fortalecer nuestra democracia", ha concluido.