Videojuegos sin barreras: OXO Museo y Fundación Once crean un espacio adaptado para personas con diversidad funcional

OXO Museo del Videojuego y Fundación ONCE se alían para lanzar un espacio abierto a todos: el córner de Ga11y, un proyecto que busca acercar y hacer accesibles los videojuegos a personas con diversidad funcional. Desde hoy, el museo cuenta con una nueva zona que incluye los mandos adaptados de Playstation y Xbox para disfrutar de dos conocidos juegos: The Last Of Us y Fall Guys.

Ga11y, videojuegos accesibles es un proyecto con el que Fundación ONCE quiere promover la inclusión de parámetros de accesibilidad con el fin de que todas las personas puedan disfrutar de los videojuegos. Esta iniciativa cuenta con campamentos de verano y otras actividades, además de programas de inclusión y empleabilidad.

El córner de videojuegos accesibles será permanente en el museo, y contará además con el apoyo de profesionales de la Fundación para guiar a todo aquel visitante que quiera conocer estas herramientas. Además, será un espacio vivo, que irá incorporando las novedades que surjan en el sector.

Al acto de presentación de este espacio han acudido Francisco López Aguado, director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla; Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación ONCE y Javier Ramos, CEO de Kaiju Entertainment.

Aguado ha hablado de las virtudes y del orgullo que supone la sinergia entre Fundación ONCE y OXO Museo del Videojuego: “llevar la accesibilidad al videojuego con los publishers es fundamental para poder llevar a cabo todas las ideas. De esta manera, nos permite adquirir nuevas capacidades haciendo incluso el dar un paso más a la socialización".

Por su parte, Carcedo ha destacado la gran labor de Proyecto Ga11y así como el avance por encontrar herramientas que permitan a todos disfrutar de la misma manera. "Es muy importante esta labor para hacer accesible el trabajo a personas con discapacidad. El mundo del videojuego no sólo es entretenimiento; es cultura, diversión y profesión", ha apuntado.

Ramos ha recalcado que el espacio tendrá futuras actualizaciones. "Con pequeñas herramientas o items se ayuda bastante a que todo el mundo pueda tener la misma diversión. El espacio irá mejorando al paso del tiempo. Partimos de que todas las herramientas que vayan saliendo tengan su espacio”.

