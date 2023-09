Llega a Málaga la primera exposición de la saga de videojuegos Final Fantasy en Europa

Parte de la exposición 'Final Fantasy: The Exhibition'. Raquel Alcalde

En un evento histórico para los fanáticos de los videojuegos, Málaga se convierte en el epicentro de la cultura gamer al albergar ‘Final Fantasy: The Exhibition- Discovering the legacy of Final Fantasy’, la primera muestra en Europa de la icónica franquicia japonesa de videojuegos. Con 35 años de historia desde el debut de su primera entrega en 1987, este videojuego ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y ahora, se puede ver en el OXO Museo del Videojuego.

La exposición ofrece a los visitantes una sala inmersiva única en la planta baja. Asimismo, en la segunda planta hay diversas versiones jugables del videojuego y elementos icónicos, entre los que se encuentran la Espada Mortal de Cloud Strife y el Cañón Gatling de Barret. Además, los asistentes podrán admirar cuadros de los 'eikons', las criaturas más poderosas y mortales de Valisthea, el mundo de Final Fantasy XVI, que fue lanzado este 2023.

La exposición temporal, que podrá ser visitada a partir del viernes, ha sido inaugurada oficialmente hoy con la presencia de figuras del mundo de los videojuegos y la cultura digital. Entre los asistentes se encontraban Miguel Ramos, el comisario de la exposición; Jaime González, product marketing manager en España de Square Enix, la empresa distribuidora y Juanjo Asensio, coleccionista de Final Fantasy que ha cedido parte del material de la muestra.

Por su parte, Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización de Málaga, ha expresado que la ciudad ha “sido testigo de una explosión del interés por los videojuegos, y esta exposición es un testimonio de nuestro compromiso continuo con esta comunidad”.

“La saga de Final Fantasy trasciende fronteras y tiene un calado internacional muy importante”, ha afirmado Jaime González. La exposición ha establecido un puente entre Japón y España de la mano de Juanjo Asensio y su colección privada.

Para aquellos que aún no estén familiarizados con la saga, Final Fantasy se inició con una epopeya de aventuras protagonizada por cuatro jóvenes conocidos como los Guerreros de la Luz. Estos héroes llevan consigo uno de los cuatro orbes elementales del mundo, los cuales han caído en la oscuridad debido a la influencia maligna de los cuatro Monstruos Elementales.

En una travesía llena de peligros y desafíos, emprenden un viaje destinado a derrotar a las fuerzas malévolas, restaurar la luz en los orbes y salvar su mundo de la perdición. Cada nueva entrega de la saga trae consigo una nueva historia de fantasía, de las que ya van dieciséis. Esta característica permite que los jugadores se inicien en la saga en cualquier punto.

Es de las sagas de videojuegos más icónicas y queridas por la comunidad gamer, que con más de 180 millones de ventas ha sido durante décadas un referente en la industria. Su llegada a OXO da la oportunidad de disfrutar de su historia completa, objetos de culto, vídeos, infografías y legado muy de cerca.

Sigue los temas que te interesan