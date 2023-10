El Ayuntamiento de Málaga rebaja la deuda en 7 millones y se sitúa en los 261 millones

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a hacer los deberes en materia de reducción de deuda. Al menos, así lo reflejan los datos publicados por el Banco de España relativos al segundo trimestre de 2023, en los que se constata que la deuda interanual ha pasado de 268 millones el 30 de junio de 2022 a 261 millones este año; es decir, 7 millones de euros menos.

Esta cifra coincide con el importe más bajo de la serie histórica correspondiente a la Casona del Parque según los números manejados por esta entidad (desde 2004), lo que supone una diferencia de 500 millones de euros en relación a la cantidad más alta, que se alcanzó en 2011 con más de 750 millones de euros de deuda.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la deuda de este segundo trimestre se queda en 204 millones si no se computan los préstamos por viviendas protegidas, como ocurre en las cifras publicadas de otras ciudades que no los incluyen. De hecho, si no se contabilizan estos préstamos por VPO, la ciudad de Málaga se mantiene un trimestre más como la menos endeudada entre las capitales de provincia de más de 500.000 habitantes.

Cabe recordar que a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el importe de la deuda del Ayuntamiento de Málaga facilitado por el Banco de España contempla el dinero que el Consistorio pide prestado para la construcción de viviendas protegidas.

Otro de los indicadores, el índice de endeudamiento municipal, se situó a 30 de junio de 2023 en el 57,17% (49,14% sin préstamos hipotecarios por VPO), por lo que sigue estando más de 50 puntos por debajo del máximo fijado por el Gobierno Central (110%).

Por último, respecto a la evolución con respecto al dato del trimestre anterior (el correspondiente al 31 de marzo de 2023), la deuda se ha rebajado en 11 millones de euros.

