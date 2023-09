¿Y ahora qué? Las familias de Maxi y Emmanuel, desaparecidos en Málaga, no bajan los brazos

Las familias de Maxi y Emmanuel, los paddlesurfistas argentinos que desaparecieron a finales de agosto en Málaga, han sufrido un duro golpe. El pasado lunes 11 de septiembre, Salvamento Marítimo anunció que se daba por suspendida la búsqueda especial de los dos jóvenes, abriéndose un horizonte de incertidumbre en el que se barajan todas las opciones, y rendirse no es una de ellas

Nacho Soria, hermano de Emmanuel narra para EL ESPAÑOL de Málaga cómo recibieron el anuncio: "Ayer fue un día muy duro, fue una noticia muy triste para las familias. La madre de Maxi estuvo muy mal psicológicamente hablando".

Salvamento Marítimo les ha comunicado a las familias de Maxi y Emmanuel que la búsqueda detallada no sigue por protocolo y por el presupuesto. Sin embargo, el parón no es total, porque se están emitiendo radioavisos para alertar a mercantes y pesqueros sobre el rastreo de personas desaparecidas en la zona.

"No llevan dos meses, solo llevan 15 días. Las probabilidades bajan obviamente, pero que no hayan aparecido en dos semanas no quiere decir que los chicos no vayan a aparecer", insiste el hermano de Emmanuel.

¿Y ahora qué? Bien, los familiares tienen varios frentes abiertos. "Estamos intentando llegar al presidente del Gobierno, ya que nos han dicho que es la única posibilidad de que reactiven la búsqueda. El padre de Maxi tiene pensado irse a Marruecos, aunque es un poco complejo. Encadenarnos a la sede de la Subdelegación en la provincia también es una probabilidad", cuenta Nacho Soria.

El pasado 5 de septiembre, los familiares de Maxi y Emmanuel se reunieron con el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre. Posteriormente, dieron una rueda de prensa en la que ya anunciaron que las autoridades iban a bajar la intensidad de la búsqueda.

A la reunieron asistieron los concejales Toni Morillas y Nico Sguiglia, también de origen argentino. Sguiglia está colaborando con los familiares y fue quien organizó el encuentro, en el que se pidió que se intensificara la búsqueda.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, pidió a la Subdelegación del Gobierno que "pusieran todos los recursos disponibles para conseguir encontrar a Emmanuel y a Maxi".

En este acercamiento a la politica, otra de las alternativas que tienen las familias en mente, y que ya están llevando a cabo, es contactar con gente del PP y del PSOE para ver hasta dónde pueden llegar.

Además, el pasado 3 de septiembre, las familias de Maxi y Emmanuel organizaron una convocatoria en el paseo marítimo Antonio Banderas, a la que asistieron unas 60 personas, con el claro objetivo de mandarle un mensaje muy claro a las autoridades, "que no disminuyera la intensidad de la búsqueda".

Recogieron, también, alrededor de 5 mil euros para sufragar el gasto que suponía el viaje desde Argentina de otros familiares, la hermana y la madre de Maxi. Los familiares de los desaparecidos también están recibiendo ayuda psicológica, gracias a un empresario argentino que les está ayudando en todo lo posible, para sobrellevar este momento tan complicado.

Las familias, incluso, llegan a hablar de errores en el proceso de búsqueda, recientemente les informaron de que encontró un cuerpo sin vida en Algeciras, pero se confirmó que no pertenecía a ningunos de los dos jóvenes argentinos. Los familiares critican que se les comunicara prematuramente y que se haya detenido la búsqueda solo un día después de este error.

Inmersas en un profundo estado de incertidumbre, ambas familias tienen una cosa clara, no van a bajar los brazos, porque saben que, si lo hacen, "esto se termina y no pueden rehacer su vida sin saber lo que ha ocurrido con los chicos", como explica Nacho Soria.

Sigue los temas que te interesan