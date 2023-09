Novedades en la desaparición de Maxi y Emmanuel: Salvamento Marítimo suspende la búsqueda

Salvamento Marítimo da por suspendida la búsqueda especial que desde el pasado 27 de agosto viene protagonizando en el intento de localizar a Emmanuel y Maxi, los dos jóvenes argentinos desaparecidos después de salir a practicar paddle surf en las aguas de Málaga.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga desde el Centro de Coordinación de Salvamento en Tarifa. La decisión ha sumido a la familia en una profunda incertidumbre y nerviosismo, ya que esperaban un esfuerzo mayor por parte de los equipos de búsqueda.

"Lo que han hecho no es una búsqueda detallada. No se puede detener así, sin un final. Ni bueno ni malo. No van a buscar más profesionalmente con el barco y las lanchas", lamenta el hermano de uno de los desaparecidos. La familia se siente desesperada ante la decisión y exige un mayor compromiso por parte de las autoridades.

En un gesto desesperado, la familia ha expresado a este medio su disposición a tomar medidas extremas, incluso la de encadenarse en la sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Para los familiares, no es una opción regresar a Argentina y seguir adelante con sus vidas sin conocer el paradero de sus seres queridos. "No pueden dejarnos como si nada hubiera pasado", insiste el hermano de Emmanuel.

La búsqueda de Emmanuel y Maxi ha sido programada durante dos semanas. Sin embargo, en este momento, no hay lanchas en el mar dedicadas a la búsqueda, lo que aumenta la preocupación de la familia y sus dudas sobre la eficacia de los esfuerzos de búsqueda.

Pese al revés evidente, Salvamento Marítimo asegura que la detención de la búsqueda no es total, ya que se están emitiendo radioavisos para alertar a mercantes y pesqueros sobre la búsqueda de personas desaparecidas en la zona.

La familia incluso habla de errores en el proceso de búsqueda. Recientemente, la familia fue informada de que se había encontrado un cuerpo en Algeciras, que se confirmó no pertenecía a ninguno de los dos jóvenes argentinos. Pese a ello, la familia critica esta comunicación prematura y la posterior decisión de detener la búsqueda tan solo un día después de este error.

