15 horas diarias de búsqueda y 7.000 km² peinados: cuatro días sin rastro de Maxi y Emmanuel

Cuarto día de búsqueda consecutivo y ni rastro, al menos de momento, de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik, los dos amigos argentinos que desaparecieron el pasado domingo, sobre las 7.30 horas, cuando salieron a la playa de Huelin a tomar mate viendo el amanecer a bordo de una tabla de paddle surf.

El pasado lunes, un velero halló la citada tabla a 15 millas hacia el sureste de la costa malagueña, entre Benajarafe y Torre del Mar, pero el operativo de búsqueda no ha vuelto a encontrar ninguna pista más sobre ambos. Desde que comenzó el operativo, según ha informado Salvamento Marítimo, se están realizando unas 15 horas diarias de búsqueda, en un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados que van peinando con ánimo de encontrar a los dos chicos, de 34 y 29 años.

El Centro de Salvamento Tarifa está coordinando desde este pasado lunes a las 3.15 horas el dispositivo de búsqueda con medios propios y de otras administraciones. En concreto, según han precisado desde Salvamento Marítimo, durante la jornada de este jueves están movilizados la Salvamar Alnitak, la embarcación de Cruz Roja LS Cronos y también despegará el helicóptero Helimer 207.

Monitorización de la embarcación de Cruz Roja LS Cronos. E.E

Búsqueda por parte de Salvamar Alnitak. E.E

La zona de búsqueda prevista para este jueves es al sureste de Málaga tanto por la línea de costa como mar adentro en dirección a la isla de Alborán, según han señalado públicamente desde Salvamento Marítimo, quien está en contacto con la familia en todo momento para ponerles al tanto del operativo que se está llevando a cabo.

De la misma forma, los familiares no paran de buscar a los suyos por su cuenta y tratando de darle toda la difusión posible a las imágenes de los amigos "para que no caigan en el olvido". Ambos eran dos amantes del deporte, concretamente el fútbol, como buenos argentinos, y su club no para de apoyar a la familia en estos momentos tan difíciles.

Cuidado con el paddle surf

El paddle surf cada vez es más popular en las playas malagueñas por ser un deporte aparentemente sencillo y tranquilo, ideal en nuestras costas, donde salvo días contados no suele producirse oleaje violento. Sin embargo, a la hora de subirse a una tabla de paddle surf hay que tener en cuenta múltiples detalles tan simples como mirar bien el tiempo que va a hacer durante la jornada. Aquella mañana en la que supuestamente Maxi y Emmanuel subieron a la tabla, la Aemet había activado el aviso amarillo por fuertes vientos, alertando de que podían producirse rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

De la misma forma, es importante que trates de estar unido a tu tabla en todo momento mediante el leash. Puede salvarte la vida, pues en caso de fuerte oleaje o de un cambio sorpresivo de viento esto puede hacer que tengas un punto de flote hasta que puedan rescatarte.

