Interpuestas 31 denuncias en un operativo de control de motos acuáticas y embarcaciones de recreo

Tras la puesta en marcha el pasado año del Dispositivo Litoral 2022, efectivos de la Policía Local de Málaga en coordinación con el Servicio Marítimo y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil y Capitanía Marítima de Málaga han puesto en marcha un nuevo operativo en pos de proteger la integridad de bañistas y usuarios de embarcaciones de recreo y motos náuticas ante comportamientos incorrectos y/o negligentes e infracciones, así como vigilar el cumplimiento de la normativa en las zonas de baño, varaderos y accesos a playas.

31 infracciones corregidas

Las primeras actuaciones conjuntas coordinadas entre Policía Local y Guardia Civil enmarcadas en el Dispositivo Litoral 2023 se han iniciado a finales del pasado mes de julio en horarios entre las 12:00 y las 21:00 horas, controlándose hasta el momento a un total de 45 embarcaciones, la mayoría de ellas motos acuáticas, de las 29 circulaban correctamente y llevaban la documentación en regla, siendo denunciadas las 16 restantes por infringir la normativa.

Las denuncias han sido motivadas por las siguientes infracciones: fondear en zona de canal marítimo balizado de entrada y salida de embarcaciones (9); no llevar chaleco salvavidas homologado (7); exceso de velocidad en el acceso o salida al mar por los canales náuticos –3 nudos o 5 km/h– (3); no constar en el casco el número de folio de modo correcto (3); circular sin permiso homologado (2); navegar con 3 ocupantes estando habilitada para 2 plazas (2), circular a más de una milla náutica de la costa (2), carecer de seguro obligatorio (1) y no colaborar en la labor de inspección de los agentes (1). Por último, a un pasajero que fue denunciado por no llevar chaleco salvavidas, se le localizaron e intervinieron dos trozos de hachís, levantándose la correspondiente acta de incautación.

También se han realizado varias pruebas de alcoholemia de modo aleatorio a los conductores, arrojando todas ellas una resultado negativo. Destacar que una moto acuática sin número de folio en el casco de la embarcación huyó mar adentro cuando iba a ser identificada por las unidades en tierra, siendo perseguida por la patrullera de la Guardia Civil que logró darle alcance a la altura del municipio del Rincón de la Victoria, procediendo los agentes a identificar y denunciar al conductor.

Actuaciones previas

Málaga es una ciudad que vive mirando al mar y sus playas. Esto hace que haya una importante afición e implantación a los deportes náuticos y por tanto una amplia flota de embarcaciones de recreo y motos náuticas, incrementada exponencialmente durante el periodo estival.

Por ello, desde el año 2019, la Policía Local de Málaga viene haciendo un importante esfuerzo a fin de poner orden y controlar las embarcaciones de recreo que hacen uso de los varaderos existentes en las playas de la ciudad, en un operativo denominado “Dispositivo Amaya”, aún vigente.

A este dispositivo se sumó en 2021 una campaña piloto centrada en el control del litoral que culminó en el Dispositivo Litoral 2022, encaminado, sobre todo, a dar respuesta a situaciones que puedan entrañar peligro a bañistas y otros usuarios de embarcaciones de recreo y disciplinas deportivas o de ocio, por el uso inadecuado principalmente de motos náuticas y artefactos flotantes: invasión por navegación en las zonas de baño, fondeo de embarcaciones entre los bañistas, exceso de velocidad en la navegación o fondeo en la orilla para celebrar fiestas a bordo o mientras los usuarios hacen uso de establecimientos de ocio ubicados cerca de la playa; además de la vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable a bañistas y buceadores.

