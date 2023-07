El PP vuelve a ganar en todos los grandes municipios de Málaga: toda la costa es azul

El mapa electoral de la provincia de Málaga sigue siendo mayoritariamente azul, el color que representa al PP. El Partido Popular ha repetido en estas elecciones generales la victoria que consiguió en las pasadas municipales del 28 de mayo en las grandes localidades, quedando el color rojo socialista reducido a varios pueblos del interior, pero suficiente para conseguir tres diputados frente a los cinco del PP.

El PP mejora sus datos respecto a las elecciones de 2019, pero obviamente esperaban algo más. Incluso hubo momentos, antes del recuento, en los que soñaban con alcanzar los seis.

Málaga capital

En Málaga capital el PP ha recuperado el trono que perdió ostensiblemente en los comicios generales de hace cuatro años. No se vota a De la Torre sino al partido y eso ha hecho que las distancias no hayan sido enormes. Un 38% de los votos han sido para el PP y un 31% para el PSOE. Vox ha arañado un 15% y Sumar un 13,5%.

Los populares han superado los 107.000 votos en la capital malagueña, logrando 45.000 más que en las elecciones de noviembre de 2019. No obstante, hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero es que el batacazo del PP en las generales de 2019 fue considerable, con un 21,8% de los votos en Málaga capital, y no es lógico que se repitiera. Por otra parte, el PP, encabezado en Málaga por Elías Bendodo, ha podido llevarse buena parte de los votos de Ciudadanos, un partido en disolución que no ha concurrido a estos comicios.

El PSOE ha ganado casi 5.000 votos en la capital malagueña respecto a hace cuatro años y Vox ha perdido 13.000, mientras que no se puede hacer la comparativa con Sumar porque es un partido de nueva creación.

Marbella

En Marbella, la segunda mayor localidad de la provincia, el PP también ha vencido de forma clara. Le ha sacado 10 puntos al PSOE que, traducido a votos, son cerca de 6.000. Los populares han obtenido el 40,4% de los sufragios frente al 30,1% del PSOE, el 17,7% de Vox y el 9,2% de Sumar.

La fidelidad al voto en Marbella es más que curiosa porque se repite respecto a los resultados de las municipales de hace casi dos meses. El 28 de mayo la popular Ángeles Muñoz obtuvo el 40,7% de los votos y el PSOE el 31%. Eso le valió a Muñoz para obtener la mayoría absoluta y ser reelegida alcaldesa.

Es también llamativo que Vox consiguió el 8,4% en las municipales y ahora lo ha duplicado, pudiendo captar votos de OSP, del propio Ciudadanos o de otros partidos locales minoritarios que no obtuvieron representación en el consistorio marbellí.

Otros municipios

En Vélez Málaga el PP obtuvo el 32,1% de los votos en las municipales y en las generales celebradas este domingo ha conseguido incluso aumentarlo hasta el 39% con cerca de 16.000 votos, atrayendo así a votantes de partidos locales. Los socialistas se han quedado a casi 12 puntos de distancia mientras que Vox duplica a Sumar, un 20% respecto al 10% del partido liderado por Yolanda Díaz.

En Mijas la distancia entre PP y PSOE ha sido menor que en la localidad veleña, pero también ha ganado el PP con solvencia. Un 35% frente al 29% socialista. Los populares han sumado más de 10.000 votos y el PSOE no ha llegado a los 9.000.

Estepona y Fuengirola son dos municipios en los que el PP arrasa en las municipales con José María García Urbano y Ana Mula respectivamente y han repetido el patrón en las generales. Un 42% para los populares en Estepona -sacándole 16 puntos al PSOE- y un 43% en Fuengirola frente al 26% del PSOE.

La tendencia ha sido similar en el resto de grandes localidades de la provincia como Benalmádena, Torremolinos, Rincón, Nerja, Antequera, Ronda o Alhaurín de la Torre. El PSOE ha conseguido vencer en Archidona, Ojén, Ardales, Álora o Almogía, junto a otros municipios de menor tamaño.

