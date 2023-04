Bendodo: "Sánchez tiene la cara de hormigón armado para irse a hacer campaña electoral con el Falcon"

En la campaña continua de acoso y derribo a Pedro Sánchez impulsada prácticamente a diario por el PP, su coordinador general, Elías Bendodo, ha incluido este domingo otro ingrediente más: el uso del Falcon para, según denuncia, acudir a actos electorales del PSOE. "Hay que tener la cara de hormigón armado para que Pedro Sánchez se vaya de campaña con el presupuesto de todos los españoles utilizando el Falcon. Ya está bien, eso es tomarle el pelo a la gente y no estamos dispuestos", ha recalcado el número 3 de los populares.

Sánchez está inmerso en la campaña para las municipales y autonómicas del 28 de mayo y hará parada, por ejemplo, en Málaga este martes 2 de mayo. Ya no le deben pitar los oídos, pero no será porque el coordinador general del PP no le arree un día sí y otro también cada vez que participa en un acto público.

Este domingo ha estado en la localidad malagueña de Coín y, además de llamarle caradura al presidente del Gobierno, le ha vuelto a acusar de ser un mentiroso compulsivo. "Sánchez miente permanentemente, no le dice la verdad ni al médico", ha dicho Bendodo, quien ha recordado los pactos del presidente socialista con Bildu, la eliminación del delito de sedición para favorecer los intereses de los independentistas catalanes o "el abaratamiento de la corrupción".

Bendodo durante su intervención este domingo en Coín.

Bendodo suele sacarse nombres curiosos de la chistera para que cale mejor el mensaje. Y en la última semana está empleando el de "Pedro milanuncios Sánchez" en alusión a las promesas realizadas en estas últimas fechas sobre diferentes temas. "Cada día que llega a un acto del PSOE se inventa una historia nueva y queda mal porque lo promete todo en el último minuto, a un mes de las elecciones, y eso quiere decir que no ha sido capaz de hacerlo en todos los años de legislatura".

"¿Qué español se cree que Pedro Sánchez va a construir 180.000 viviendas cuando ha tenido cinco años para hacer viviendas y no ha hecho ni una?", ha cuestionado Bendodo, quien también ha criticado que "ahora se saca del bolsillo una inversión para la formación profesional" y "lo más fuerte de todo es que acaban de prometer 1,1 millones de puestos de trabajo hasta 2025". En este último aspecto, el coordinador general del PP ha tirado de ironía y ha dicho que "es lo único en lo que no han mentido porque saben que dentro de seis meses el PP llegará al gobierno de España y creará los puestos de trabajo que el PSOE ha destruido".

Uno de los puntos débiles del gobierno socialista es la ley del sí es sí y ahí el PP va al hígado. Bendodo ha recordado que "ya han salido de la cárcel más de 100 violadores" y ha indicado que, pese a la reforma de la ley, seguirán excarcelándose a agresores sexuales y reduciendo sus condenas al menos hasta final de año.

Encuestas

Bendodo ha asegurado que el cambio en el gobierno "es urgente y necesario" y ha afirmado que "cuando a España le va mal los españoles recurren al PP".

El coordinador general del PP ha hecho hincapié en que se toman las encuestas "con precaución pero con optimismo" y ha recalcado que "desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente del PP hace un año y un mes se han publicado en España unas 180 encuestas generales y nueve de cada diez le dan la victoria al PP. La única que la da la victoria el PSOE es el CIS trucado del afiliado socialista Tezanos".

